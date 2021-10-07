Британська королева краси стане багатшою за Єлизавету II після розлучення з мільярдером

Міс Великобританія 1988 після розлучення з італійським багатієм Ернесто Бертареллі отримає 400 мільйонів фунтів стерлінгів

53-річна Кірсті Бертареллі, яка завоювала титул міс Великобританія в 1988 році, стане найбагатшою розведеною жінкою Британії, після того, як розірве шлюб зі своїм чоловіком Ернесто Бертареллі, наймолодшим мільярдером Італії, чий статок оцінюють у 9,2 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

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Кірсті та Ернесто прожили разом 23 роки, у них троє дітей. Про причини розлучення невідомо, та й про саме розірвання шлюбу стало відомо тільки зараз, хоча процес почався ще влітку.

Крім 400 мільйонів фунтів, міс Великобританія 1988 отримає також будинок на березі Женевського озера, придбаний на початку 2021 року за 52 мільйони фунтів і, не виключено, що шикарна яхта Vava II також дістанеться їй.

[ + – ] Кірсті Бертареллі в 1988 році Фото: Getty Images

Тому місіс Бертареллі стане багатшою за британську королеву, статок якої оцінюється в 350 мільйонів фунтів, багатшою за Міка Джаггера, який "коштує" 310 мільйонів, Еда Ширана (220 мільйонів фунтів) і Адель, статок якої понад 140 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кірсті та Ернесто Бертареллі Фото: Instagram kirstybertarelli [ + – ] Кірсті Бертареллі на борту свого літака Фото: Instagram kirstybertarelli

Поки пара не дає ніяких коментарів. Їхні представники просто передали пресі коротке повідомлення, яке говорить: "Ернесто і Кірсті Бертареллі із сумом підтверджують, що вони розійшлися".

Що відомо про подружжя Бертареллі?

Кірсті Ропер народилася в Стаффордширі, в родині виробників дорогої порцеляни Churchill China. Стала міс Великобританія в 1988 році і взяла участь у конкурсі краси "Міс світу", де стала першою віцеміс. Вона працювала моделлю, а у 2000 році вийшла заміж за бізнесмена Ернесто Бертареллі.

Кірсті прославилася як співачка та авторка пісень. У 2000 році вона стала співавтором Black Coffee. Пісня була записана групою All Saints і стала світовим хітом.

[ + – ] Кірсті Бертареллі виконує Black Coffee

Ернесто Бертареллі — швейцарський бізнесмен італійського походження. До 2007 року він володів сімейним найзнаменитішим італійським біотехнологічним гігантом Serono і двічі, у 2003 і 2007 рр. ставав переможцем America's Cup зі своєю яхтовою командою Alinghi.

У рейтингу Sunday Times Rich List 2017 "Найбагатших людей Великобританії" сім'я Бертареллі посіла шосте місце. У рейтингу найбагатших людей Швейцарії, за версією журналу BILANZ, сім'я Бертареллі посіла четверте місце.

Нагадаємо, найбагатшою жінкою світу після розлучення з власником Amazon Джефом Безосом, стала Маккензі Безос. Її статок оцінюють у 67,4 мільярдів доларів. Втім, Маккензі збирається більшу частину грошей пожертвувати на благодійність.