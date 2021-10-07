Британская королева красоты станет богаче Елизаветы II после развода с миллиардером

Мисс Великобритания 1988 после развода с итальянским богачом Эрнесто Бертарелли получит 400 миллионов фунтов стерлингов

53-летняя Кирсти Бертарелли, которая завоевала титул мисс Великобритания в 1988 году, станет самой богатой разведенной дамой Британии, после того, как расторгнет брак со своим мужем Эрнесто Бертарелли, самым молодым миллиардером Италии, чье состояние оценивают в 9,2 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Кирсти и Эрнесто прожили вместе 23 года, у них трое детей. О причинах развода неизвестно, да и о самом расторжении брака стало известно только сейчас, хотя процесс начался еще летом.

Кроме 400 миллионов фунтов мисс Великобритания 1988 получит также дом на берегу Женевского озера, купленный в начале 2021 года за 52 миллиона фунтов и, не исключено, что шикарная яхта Vava II также достанется ей.

[ + – ] Кирсти Бертарелли в 1988 году Фото: Getty Images

Так что миссис Бертарелли станет богаче британской королевы, состояние которой оценивается в 350 миллионов фунтов, богаче Мика Джаггера, который "стоит" 310 миллионов, Эда Ширана (220 миллионов фунтов) и Адель, состояние которой более 140 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Кирсти и Эрнесто Бертарелли Фото: Instagram kirstybertarelli [ + – ] Кирсти Бертарелли на борту своего самолета Фото: Instagram kirstybertarelli

Пока пара не дает никаких комментариев. Их представители просто передали прессе короткое сообщение, которое гласит: "Эрнесто и Кирсти Бертарелли с грустью подтверждают, что они разошлись".

Что известно о чете Бертарелли?

Кирсти Ропер родилась в Стаффордшире, в семье производителей дорогого фарфора Churchill China. Стала мисс Великобритания в 1988 году и приняла участие в конкурсе красоты "Мисс мира", где стала первой вице-мисс. Она работала моделью, а в 2000 году вышла замуж за бизнесмена Эрнесто Бертарелли.

Кирсти прославилась, как певица и автор песен. В 2000 году она стала соавтором Black Coffee. Песня была записана группой All Saints и стала мировым хитом.

[ + – ] Кирсти Бертарелли исполняет Black Coffee

Эрнесто Бертарелли – швейцарский бизнесмен итальянского происхождения. До 2007 года он владел семейным крупнейшим итальянским биотехнологическим гигантом Serono и дважды, в 2003 и 2007 гг. становился победителем America's Cup со своей яхтенной командой Alinghi

В рейтинге Sunday Times Rich List 2017 рейтинга "Самых богатых людей Великобритании" семья Бертарелли заняла шестое место. В рейтинге самых богатых людей Швейцарии по версии журнала BILANZ , семья Бертарелли заняла четвертое место.

Напомним, самой богатой женщиной мира после развода с владельцем Amazon Джеффом Безосом, стала Маккензи Безос. Ее состояние оценивают в 67,4 миллиардов долларов. Впрочем, Маккензи собирается большую часть денег пожертвовать на благотворительность.