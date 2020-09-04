Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире
Капитал бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт значительно увеличился за период карантина
На данный момент состояние бывшей супруги миллиардера Джеффа Безоса насчитывает 67,4 млрд долларов, что позволило ей стать самой богатой женщиной в мире.
Размер такого дохода Маккензи Скотт удалось получить в результате развода с бывшим мужем, который оставил ей 4% акций онлайн-ритейлера Amazon. В прошлом году их денежный эквивалент составлял 38,3 млрд долларов. С начала текущего года акции компании выросли почти с 2 до 3,5 тысячи долларов. Причиной такого скачка стала пандемия, которая заставило многих отдать предпочтение онлайн-шопингу.
В общем списке самых богатых людей мира Маккензи занимает 12-ю строчку.