Наоми Кэмпбелл встречается с итальянским миллиардером

Новым избранником супермодели стал Эрнесто Бертарелли, обладатель состояния в 9 миллиардов долларов

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52-летняя Наоми Кэмпбелл известна своими громкими романами и бурной личной жизнью. И, похоже, у нее появился новый бойфренд – один из самых богатых людей Европы, спонсор Гран-при в Монако и Каннского кинофестиваля – итальянский миллиардер Эрнесто Бертарелли. Об этом пишет Daily Mail.

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Эрнесто Бертарелли получил в наследство от отца фармацевтическую компанию Serono, и весьма выгодно продал свою долю акций немецкой компании. Также он увлекается гонками и парусным спортом. А еще он весьма удачно (для Наоми) развелся в прошлом году.

Пока супермодель и ее новый кавалер не комментируют свои отношения, но они уже появились вместе на Гран-при "Формулы-1" в Монако. К слову, на супермодели было платье от Alexander McQueen за три тысячи фунтов стерлингов.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл и Эрнесто Бертарелли в Монако

И не исключено, что вместе были и на Каннском кинофестивале, ведь Бертарелли является одним из его спонсоров и даже арендовал огромную яхту для закрытой вечеринки.

[ + – ] Яхта, арендованная Бертарелли для вечеринки в Каннах Фото: Соцсети [ + – ] Яхта, арендованная Бертарелли для вечеринки в Каннах Фото: соцсети

Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 8,9 миллиардов долларов.

С 2000 года Эрнесто был женат на бывшей королеве красоты, британской модели и авторе песен Кирсти Ропер. Они прожили вместе 23 года, у них трое детей. После развода в 2021 году Кирсти получила, по слухам, 400 миллионов фунтов стерлингов и стала богаче королевы Елизаветы, а также к ней перешла новая яхта Vava II и вилла на берегу Женевского озера, что сделало ее самой богатой разведенной женщиной в Великобритании.

Эрнесто Бертарелли – самый явный кандидат в бойфренды Наоми Кэмпбелл, которая ранее встречалась исключительно с богатыми и знаменитыми.

Среди самый ее известных любовников – российский миллиардер Владислав Доронин. Для супермодели он даже сделал невозможное: убедил известнейшего архитектора Заху Хадид спроектировать для Наоми загородный особняк в подмосковной Балашихе. Но дом так и не стал любовным гнездышком и сейчас продается за 15 миллионов долларов.

Также Наоми встречалась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, миллиардером Флавио Бриаторе, Робертом Де Ниро, Паффом Дэдди, Ашером, Леонардо ДиКаприо и другими.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

В 2021 году супермодель объявила, что стала матерью, но более не сообщила никаких подробностей и не назвала отца ребенка.