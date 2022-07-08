Наомі Кемпбелл стала почесним доктором філософії Університету мистецтв

Супермодель удостоїлася цієї честі за "неоціненний внесок в індустрію моди"

Наомі Кемпбелл стала почесним доктором філософії британського Університету мистецтв (UCA) "за неоціненний внесок в індустрію моди". Про це пише Elle.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нагородження відбулося сьогодні, під час випускного в лондонському Royal Festival Hall. Наомі була дуже зворушена, розплакалася і вийшла на сцену, де сказала емоційну промову.

[ + – ] Наомі Кемпбелл отримує докторський ступінь

52-річна супермодель була в мантії та докторській шапочці, її супроводжувала її мати Валері Морріс. Наомі подякувала присутнім за надану їй честь.

"Я просто подумала, адже вчора, в цей же час, я була на подіумі, брала участь у показі Balenciaga", — сказала вона зі сльозами на очах.

[ + – ] Наомі Кемпбелл отримує почесне звання лікаря Фото: Getty Images

Для знакового заходу Наомі обрала бежевий комбінезон Burberry та ботильйони на високих підборах.

"Ніколи нікому не дозволяйте змінити те, як ви почуваєтеся, змінити вас, ваше бачення і те, чого ви хочете для себе", — сказала Кемпбелл, звертаючись до випускників.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл народилася в родині ямайської танцівниці Валері Морріс, свого батька вона ніколи не знала і взяла прізвище вітчима. Вона провела дитинство в Римі, потім жила з бабусею, доки її мати їздила на гастролі. Вона навчалася у театральній школі та займалася танцями. Відкрила її світу Бет Болдт, голова модельної агенції Synchro. Бет помітила 15-річну Наомі, коли та прогулювалася магазинами.

Стала першою темношкірою дівчиною, котра з'явилася на обкладинках французького й англійського видань журналу Vogue та журналу Time.

Наомі стала улюбленою моделлю провідних кутюр'є, виходила на подіум у показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior та багатьох інших. Її знімали Маріо Тестіно, Еллен фон Унверт та Гельмут Ньютон і вона стала однією з перших супермоделей разом із Клаудією Шиффер і Сінді Кроуфорд.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Balenciaga

Нагадаємо, на показі Balenciaga Наомі вийшла в приголомшливій сукні з величезним криноліном. І якщо менш досвідчені моделі важко пересувалися в подібному вбранні, то Кемпбелл продемонструвала весь свій талант супермоделі.