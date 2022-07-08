Наомі Кемпбелл стала почесним доктором філософії Університету мистецтв
Супермодель удостоїлася цієї честі за "неоціненний внесок в індустрію моди"
Наомі Кемпбелл стала почесним доктором філософії британського Університету мистецтв (UCA) "за неоціненний внесок в індустрію моди". Про це пише Elle.
Нагородження відбулося сьогодні, під час випускного в лондонському Royal Festival Hall. Наомі була дуже зворушена, розплакалася і вийшла на сцену, де сказала емоційну промову.
52-річна супермодель була в мантії та докторській шапочці, її супроводжувала її мати Валері Морріс. Наомі подякувала присутнім за надану їй честь.
"Я просто подумала, адже вчора, в цей же час, я була на подіумі, брала участь у показі Balenciaga", — сказала вона зі сльозами на очах.
Для знакового заходу Наомі обрала бежевий комбінезон Burberry та ботильйони на високих підборах.
"Ніколи нікому не дозволяйте змінити те, як ви почуваєтеся, змінити вас, ваше бачення і те, чого ви хочете для себе", — сказала Кемпбелл, звертаючись до випускників.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл народилася в родині ямайської танцівниці Валері Морріс, свого батька вона ніколи не знала і взяла прізвище вітчима. Вона провела дитинство в Римі, потім жила з бабусею, доки її мати їздила на гастролі. Вона навчалася у театральній школі та займалася танцями. Відкрила її світу Бет Болдт, голова модельної агенції Synchro. Бет помітила 15-річну Наомі, коли та прогулювалася магазинами.
Стала першою темношкірою дівчиною, котра з'явилася на обкладинках французького й англійського видань журналу Vogue та журналу Time.
Наомі стала улюбленою моделлю провідних кутюр'є, виходила на подіум у показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior та багатьох інших. Її знімали Маріо Тестіно, Еллен фон Унверт та Гельмут Ньютон і вона стала однією з перших супермоделей разом із Клаудією Шиффер і Сінді Кроуфорд.
Нагадаємо, на показі Balenciaga Наомі вийшла в приголомшливій сукні з величезним криноліном. І якщо менш досвідчені моделі важко пересувалися в подібному вбранні, то Кемпбелл продемонструвала весь свій талант супермоделі.