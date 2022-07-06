Ще більше епатажу: чим здивував Демна Гвасалія у новій колекції Balenciaga (фото, відео)

Демна Гвасалія перевершив сам себе.

У Парижі відбувся показ 51 кутюрної колекції Balenciaga, яка вже стала справжньою сенсацією в межах Тижня моди. І причина цього — не лише у зірковому десанті моделей, серед яких були Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман, Дуа Ліпа, Рената Литвинова, Белла Хадід, а й власне сама колекція, у створення якої Демна Гвасалія вклав увесь свій креатив.

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Серед новинок, представлених дизайнером, — сукні, плащі, обтислі костюми і комбінезони зроблені з матеріалу, що нагадує гуму. Насправді це японський неопрен на основі вапняку, який був розроблений у 1958 році спеціально для Крістобаля Баленсіага.

Друга особливість — сумочки у вигляді динаміків, які грали у залі. Вони придумані у співпраці з Bang & Olufsen, датською компанією, що спеціалізується на розробці та виробництві дорогих аудіо-, відеосистем і телефонів класу Hi-End.

Ну й найбільше гостей уразили маски на обличчя, розроблені підрозділом Mercedes, який спеціалізується на "Формулі-1". Демна відійшов від традиційних окулярів і балаклав, віддавши перевагу ще більшій приватності.

У лінійці — об'ємні сукні з пишними спідницями, вбрання з драпіруванням і довгим шлейфом тощо.

У фінальній сукні показу фанати марки знайшли відсилки на весільну сукню, яку Баленсіага створив у 1937 році. На створення цього вбрання Демна витратив багато часу та матеріалів. На його виготовлення пішло 250 метрів тюлю різних кольорів, процес вишивки зайняв 7 500 годин із використанням 25 видів блискіток і бісеру, враховуючи 70 тисяч кристалів, 80 тисяч срібного листя і 200 тисяч паєток.

Виходячи з представлених моледей, можна з упевненістю говорити про те, що незабаром гардероб Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман та інших шанувальників бренду поповниться ульрамодними речами.

Нагадаємо, образ Ніколь Кідман на показі Balenciaga розкритикували користувачі в мережі, а Наомі Кемпбелл вразила королівським вбранням. Також як модель на подіумі з'явилася російська акторка та режисерка Рената Литвинова.