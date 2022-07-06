Рената Литвинова вийшла на подіум у показі Balenciaga
А співачка Земфіра за цим спостерігала
У Парижі відбувся показ нової колекції Balenciaga і вже став сенсацією. По-перше, через те, що моделі були явним реверансом у бік засновника модного будинку — Крістобаля Баленсіяги, а ще тому, що на подіум вийшли зірки та шанувальниці марки. Серед них була і давня муза та шанувальниця Демни Гвасалія — російська акторка Рената Литвинова.
Показ проходив у камерній обстановці, моделі просто проходили повз гостей. У першому ряду опинилася Анна Вінтур та Франсуа-Анрі Піно, чоловік акторки Сальми Хаєк із донькою Валентиною. Їхнє сусідство було невипадковим — адже Анна — беззмінна головна редакторка Vogue, а Піно — власниця компанії Kering, яка виробляє предмети розкоші та об'єднує найвідоміші марки та будинки моди, включаючи Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga та багато інших.
Також на показі дебютувала як гість дочка Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. Норт сиділа разом із бабусею, Кріс Дженнер. А її знаменита мати та велика шанувальниця бренду Balenciaga брала участь у показі. Також на подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман, Дуа Ліпа та Рената Литвинова у чорній сукні, прикрашеній пір'ям.
У залі також помітили співачку Земфіру. Її з Ренатою пов'язує давня дружба і, з чуток, не лише вона.
Земфіра та Рената Литвинова залишили Росію невдовзі після початку війни. І відтоді проводять час разом у Парижі.
Литвинова постійно постить знімки в нарядах від Демни Гвасалія і не повідомляє, коли повернеться до РФ. Нещодавно стало ясно, що нескоро, адже акторка навіть потрапила до лікарні з невідомою недугою.
Варто зазначити, що сам показ Balenciaga виявився в чомусь демократичним (на це вказувало велику кількість деніму) і з явним впливом вуличної моди, яку так любить Демна.
Моделі виходили на подіум у костюмах і сукнях з японського неопрену, який розроблений ще в 1950-х для самого Крістобаля Баленсіяги, в руках несли колонки-сумочки від Bang&Olufsen, з яких і звучало музичне супроводження показу, прикраси зроблені зі старовинного годинника, а обличчя приховували непроникні маски з покриттям Mercedes.
Цікаво, до шанувальників Balenciaga приєдналася і Ніколь Кідман, причому дала зрозуміти це ще напередодні, з'явившись у величезних окулярах, які ввела в моду Кім Кардаш'ян і дуже широких джинсах.