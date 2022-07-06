Рената Литвинова вийшла на подіум у показі Balenciaga

А співачка Земфіра за цим спостерігала

У Парижі відбувся показ нової колекції Balenciaga і вже став сенсацією. По-перше, через те, що моделі були явним реверансом у бік засновника модного будинку — Крістобаля Баленсіяги, а ще тому, що на подіум вийшли зірки та шанувальниці марки. Серед них була і давня муза та шанувальниця Демни Гвасалія — російська акторка Рената Литвинова.

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Показ проходив у камерній обстановці, моделі просто проходили повз гостей. У першому ряду опинилася Анна Вінтур та Франсуа-Анрі Піно, чоловік акторки Сальми Хаєк із донькою Валентиною. Їхнє сусідство було невипадковим — адже Анна — беззмінна головна редакторка Vogue, а Піно — власниця компанії Kering, яка виробляє предмети розкоші та об'єднує найвідоміші марки та будинки моди, включаючи Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga та багато інших.

[ + – ] Анна Вінтур, Кіт Урбан та Франсуа-Анрі Піно з донькою Валентиною на показі Balenciaga Фото: Скриншот

Також на показі дебютувала як гість дочка Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. Норт сиділа разом із бабусею, Кріс Дженнер. А її знаменита мати та велика шанувальниця бренду Balenciaga брала участь у показі. Також на подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман, Дуа Ліпа та Рената Литвинова у чорній сукні, прикрашеній пір'ям.

[ + – ] Рената Литвинова на показі Balenciaga Фото: Скриншот

У залі також помітили співачку Земфіру. Її з Ренатою пов'язує давня дружба і, з чуток, не лише вона.

[ + – ] Земфіра на показі Balenciaga Фото: Скриншот

Земфіра та Рената Литвинова залишили Росію невдовзі після початку війни. І відтоді проводять час разом у Парижі.

Литвинова постійно постить знімки в нарядах від Демни Гвасалія і не повідомляє, коли повернеться до РФ. Нещодавно стало ясно, що нескоро, адже акторка навіть потрапила до лікарні з невідомою недугою.

Варто зазначити, що сам показ Balenciaga виявився в чомусь демократичним (на це вказувало велику кількість деніму) і з явним впливом вуличної моди, яку так любить Демна.

[ + – ] Модель на показі Balenciaga Фото: Скриншот

Моделі виходили на подіум у костюмах і сукнях з японського неопрену, який розроблений ще в 1950-х для самого Крістобаля Баленсіяги, в руках несли колонки-сумочки від Bang&Olufsen, з яких і звучало музичне супроводження показу, прикраси зроблені зі старовинного годинника, а обличчя приховували непроникні маски з покриттям Mercedes.

Цікаво, до шанувальників Balenciaga приєдналася і Ніколь Кідман, причому дала зрозуміти це ще напередодні, з'явившись у величезних окулярах, які ввела в моду Кім Кардаш'ян і дуже широких джинсах.