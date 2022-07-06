Еще больше эпатажа: чем удивил Демна Гвасалия в новой коллекции Balenciaga (фото, видео)

Демна Гвасалия превзошел сам себя.

В Париже состоялся показ 51-й кутюрной коллекции Balenciaga, которая уже стала настоящей сенсацией в рамках Недели моды. И причина этого – не только в звездном десанте моделей, среди которых были Ким Кардашьян, Николь Кидман, Дуа Липа, Рената Литвинова, Белла Хадид, но и собственно сама коллекция, в создание которой Демна Гвасалия вложил весь свой креатив.

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Среди новинок, представленных дизайнером, – платья, плащи, облегающие костюмы и комбинезоны сделанные из материала, напоминающего резину. На самом деле это – японский неопрен на основе известняка, который был разработан в 1958 году специально для Кристобаля Баленсиага.

Вторая изюминка – сумочки в виде динамиков, которые играли в зале. Они придуманы в сотрудничестве с Bang & Olufsen, датской компанией, специализирующейся на разработке и производстве дорогостоящих аудио-, видеосистем и телефонов класса Hi-End.

Ну и больше всего гостей впечатлили маски на все лицо, разработанные подразделением Mercedes, которое специализируется на "Формуле-1". Демна отошел от традиционных очков и балаклав, отдав предпочтение еще большей приватности.

В линейке – объемные платья с пышными юбками, наряды с драпировкой и длинным шлейфом и тому подобное.

В финальном платье показа фанаты марки нашли отсылки к свадебному платью, которое Баленсиага создал в 1937 году. На создание этого наряда Демна потратил уйму времени и материалов. На его изготовление ушло 250 метров тюля разных цветов, процесс вышивки занял 7500 часов с использованием 25 видов блесток и бисера, включая 70 тысяч кристаллов, 80 тысяч серебряных листьев и 200 тысяч пайеток.

Исходя из представленных моледей, можно с уверенностью говорить о том, что в скором времени гардероб Ким Кардашьян, Николь Кидман и других поклонников бренда пополнится ульрамодными вещами.

Напомним, образ Николь Кидман на показе Balenciaga раскритиковали пользователи в Сети, а Наоми Кэмпбелл впечатлила королевским нарядом. Также в качестве модели на подиуме появилась российская актриса и режиссер Рената Литвинова.