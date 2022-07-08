Наоми Кэмпбелл стала почетным доктором философии Университета искусств

Супермодель удостоилась этой чести за "неоценимый вклад в индустрию моды"

Наоми Кэмпбелл стала почетным доктором философии британского Университета искусств (UCA) "‎за неоценимый вклад в индустрию моды". Об этом пишет Elle.

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Награждение состоялось сегодня, во время выпускного в лондонском Royal Festival Hall. Наоми была очень растрогана, прослезилась и вышла на сцену, где произнесла эмоциональную речь.

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52-летняя супермодель была в мантии и докторской шапочке, ее сопровождала ее мать, Валери Моррис. Наоми поблагодарила собравшихся за оказанную ей честь.

"Я просто подумала, ведь вчера, в это же время, я была на подиуме, участвовала в показе Balenciaga", — произнесла она со слезами на глазах.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл получает почетное звание доктора Фото: Getty Images

Для знакового мероприятия Наоми выбрала бежевый комбинезон Burberry и ботильоны на высоких каблуках.

"Никогда никому не позволяйте изменить то, как вы себя чувствуете, изменить вас, ваше видение и то, чего вы хотите для себя", — сказала Кэмпбелл, обращаясь к выпускникам.

Напомним, Наоми Кэмпбелл родилась в семье ямайской танцовщицы Валери Моррис, своего отца она никогда не знала и взяла фамилию отчима. Она провела детство в Риме, потом жила с бабушкой, пока ее мать ездила на гастроли. Она училась в театральной школе и занималась танцами. Открыла ее миру Бет Болдт, глава модельного агентства Synchro. Бет заметила 15-летнюю Наоми, когда та прогуливалась по магазинам.

Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Наоми стала любимой моделью ведущих кутюрье, выходила на подиум в показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior и многих-многих других. Ее снимали Марио Тестино, Эллен фон Унверт и Гельмут Ньютон и она стала одной из первых супермоделей вместе с Клаудией Шиффер и Синди Кроуфорд.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Balenciaga

Напомним, на показе Balenciaga Наоми вышла в потрясающем платье с огромным кринолином. И если менее опытные модели с трудом передвигались в подобном наряде, то Кэмпбелл продемонстрировала весь свой талант супермодели.