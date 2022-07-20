Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный total-denim образ (фото)

Знаменитость в очередной раз подтвердила свое звание иконы стиля.

52-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный джинсовый образ на лето 2022. Об этом пишет Glamour.

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Звезда подиумов накануне вышла на ужин в Лондоне в total-denim образе. Наоми Кэмпбелл выбрала для вечернего выхода в свет классическую джинсовку, облегающую юбку с воланами от Alaia и черную майку. На ногах британской знаменитости были кожаные сандалии с круглыми вырезами.

В качестве аксессуаров к своему джинсовому луку модель добавила массивные очки и сумку Hermès Kelly.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл в Лондоне

Британская звезда подиумов в свое время стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского Vogue и журнала Time.

В частности, Наоми Кэмпбелл стала любимой моделью ведущих кутюрье, выходила на подиум в показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior и многих других.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

В 2021 Наоми Кэмпбелл объявила, что стала матерью, однако пытается держать свою личную жизнь за тремя замками, не показывая ребенка и не раскрывая никаких подробностей.

Напомним, 52-летняя Наоми Кэмпбелл сейчас встречается с итальянским миллиардером.

Также Фокус писал о недавнем достижении Наоми Кэмпбелл. Модель стала почётным доктором философии Университета искусств за ее вклад в развитие мировой индустрии моды.