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Стиль жизни

Наоми Кэмпбелл показала идеальный кожаный ансамбль (фото)

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Фото: Naomi Campbell/Instagram | Наоми Кэмпбелл

Знаменитость посетила событие в рамках Парижской недели моды.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в идеальном кожаном ансамбле. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения посетила показ L'Oreal. Для официального события в рамках Парижской недели моды знаменитость выбрала жакет с рукавами, напоминающими рыболовную сетку, которую она соединила с трендовыми широкими кожаными брюками.

В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту модель добавила многочисленные украшения, а волосы собрала сзади.

Наоми Кэмпбелл

Уже бывший креативный директор модного дома Burberry Рикардо Тиши лаконично прокомментировал снимки Наоми Кэмпбелл в новом образе.

"Королева Н", — написал модельер.

Кроме Тиши, свежую публикацию супермодели прокомментировали тысячи ее поклонников и коллеги по цеху, в том числе российская модель Ирина Шейк.

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Наоми Кэмпбелл
Фото: https://www.instagram.com/naomi

Сейчас проходят Недели моды в европейских столицах, поэтому модели мирового уровня постоянно выходят в свет и демонстрируют новые интересные образы.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала идеальный джинсовый аутфит.

Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в Миланской неделе моды: звезда подиумов дефилировала вместе с супругой экс-президента Франции Карлой Бруни.