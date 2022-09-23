Карла Бруни и Наоми Кэмпбелл вышли на подиум Миланской недели моды (фото)

Две супермодели появились в одном модном дефиле.

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54-летняя французская модель Карла Бруни и 52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл представили бренд TOD на Неделе моды в Милане. Об этом пишет Hello Magazine.

Ветераны индустрии одновременно вышли на подиум, чтобы представить образы коллекции весна/лето 2023. Наоми Кэмпбелл сияла в сером тренче в сочетании со слайдами с животным принтом, а французско-итальянская модель и певица Карла Бруни надела соответствующий бежевый костюм и пальто в тон основного наряда, дополнив образ светлой сумкой.

[ + – ] Карла Бруни на Миланской неделе моды Фото: Getty Images

Ранее в этот день Наоми Кэмпбелл вышла на подиум на шоу Boss, доказав, что она все еще является иконой моды. Супермодель начала свою карьеру еще в возрасте 15 лет, когда украсила обложку ELLE и с тех пор стала одним из самых известных имен в моде. В начале 2022 она дала редкое интервью французскому журналу Madame Figaro о своей годовалой дочери.

Супермодель признавалась: "Моим приоритетом сейчас является моя дочь… Каждый вечер я кладу ее спать, поя ей колыбельные. Мне нужно чувствовать ее дыхание на себе".

[ + – ] Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни на Миланской неделе моды

Напомним, супруга бывшего президента Франции Карла Бруни продемонстрировала самый модный оттенок сезона.

Также Фокус писал об идеальном джинсовом комплекте, который продемонстрировала недавно Наоми Кэмпбелл.