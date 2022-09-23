Карла Бруни и Наоми Кэмпбелл вышли на подиум Миланской недели моды (фото)
Две супермодели появились в одном модном дефиле.
54-летняя французская модель Карла Бруни и 52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл представили бренд TOD на Неделе моды в Милане. Об этом пишет Hello Magazine.
Ветераны индустрии одновременно вышли на подиум, чтобы представить образы коллекции весна/лето 2023. Наоми Кэмпбелл сияла в сером тренче в сочетании со слайдами с животным принтом, а французско-итальянская модель и певица Карла Бруни надела соответствующий бежевый костюм и пальто в тон основного наряда, дополнив образ светлой сумкой.
Ранее в этот день Наоми Кэмпбелл вышла на подиум на шоу Boss, доказав, что она все еще является иконой моды. Супермодель начала свою карьеру еще в возрасте 15 лет, когда украсила обложку ELLE и с тех пор стала одним из самых известных имен в моде. В начале 2022 она дала редкое интервью французскому журналу Madame Figaro о своей годовалой дочери.
Супермодель признавалась: "Моим приоритетом сейчас является моя дочь… Каждый вечер я кладу ее спать, поя ей колыбельные. Мне нужно чувствовать ее дыхание на себе".
Напомним, супруга бывшего президента Франции Карла Бруни продемонстрировала самый модный оттенок сезона.
Также Фокус писал об идеальном джинсовом комплекте, который продемонстрировала недавно Наоми Кэмпбелл.