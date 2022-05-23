Карла Бруни продемонстрировала самый модный цвет сезона (фото)

Знаменитость посетила Каннский кинофестиваль.

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54-летняя модель итальянского происхождения и бывшая первая леди Франции Карла Бруни вышла в свет в самом модном цвете сезона. Об этом пишет Daily Mail.

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Жена Николя Саркози посетила одно из мероприятий 75-го Каннского кинофестиваля, а именно показ фильма "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. Французская модель вышла на красную дорожку Лазурного побережья в невероятно нежном образе. Карла Бруни предстала в длинном приталенном лавандовом платье Celine, усыпанном тысячами мерцающих камешков.

Утонченный образ бывшая первая леди Франции дополнила массивными аксессуарами Bulgari. Свои волосы Карла распустила, а на ее лице был легкий вечерний макияж.

[ + – ] Карла Бруни на Каннском кинофестивале

Напомним, 54-летняя Карла Бруни выразила свое недовольство от публикации мемуаров ее бывших возлюбленных. О своих отношениях с экс-президентом Франции Саркози, который сейчас находится в заключении, рассказывала сама Бруни. Она утверждала, что это была любовь с первого взгляда.

Также Фокус писал о комментарии Карлы Бруни о приговоре ее мужу Николя Саркози. По словам модели, Саркози никогда больше не вернется в политику.