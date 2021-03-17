Карла Бруни появилась на обложке глянца и прокомментировала приговор Николя Саркози (фото)

Экс-первая леди Франции заявила, что ее муж больше никогда не вернется в политику.

53-летняя певица, модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, супруга экс-президента Николя Саркози, украсила обложку и страницы испанской версии журнала Vanity Fair, а также рассказала, среди прочего, о том, что пережила после того, как ее мужа задержали, судили и приговорили к тюремному заключению за коррупцию и торговлю влиянием на три года, причем два из них – условно.

Карла позировал фотографу Эзре Петронио в вещах из новой коллекции французского модного дома Saint Laurent, созданной Энтони Ваккарелло.

Бруни называет себя взрослой леди с подростковой душой и не скрывает своего увлечения соцсетями. Но сейчас в своем Instagram помимо творческой и повседневной жизни она всячески демонстрирует поддержку своего супруга. Как известно, суд Парижа считает доказанным факт, что в 2014 году Саркози предлагал прокурору компенсацию в обмен на помощь в деле, которое его коснулось.

"Я горжусь тобой, любовь моя. Я восхищаюсь твоей честностью. Я восхищаюсь твоим поведением в одиночку против всех перед потоками грязи", –написала она в день вынесения приговора.

Прошлой зимой, в разгар рекламной кампании своего последнего альбома Бруни разослала журналистам вопросы о судебных проблемах мужа, у которого открыты другие дела по предполагаемому незаконному финансированию его кампании по переизбранию в 2012 году:

"Он мой мальчик. Он никогда не спал в пижаме. И я влюблена, как в первый день. Сейчас он боксирует на судейском ринге. И я рядом с ним. Ободряя его, давая ему свою любовь, заботясь о его ранах", – писала она.

Кстати, приговор не является окончательным, и Саркози может его обжаловать. Если его признают виновным, он будет отбывать наказание под домашним арестом.

По мнению СМИ всего мира, постановление окончательно разрушит его гипотетические планы вернуться в Елисейский дворец. И его недоброжелатели, и его все еще многочисленные сторонники, которые видят в нем единственного кандидата, способного восстановить власть правых, считали само собой разумеющимся, что Саркози собирается баллотироваться на президентских выборах 2022 года.

Однако его жена категорически опровергла слухи о том, что он это сделает.

"Мой муж не вернется в политику, потому что не хочет разводиться… Нет, нет, нет, больше никакой политики, все кончено! Не только из-за меня, но и потому, что мой муж, который, на мой взгляд, был лучшим президентом за последние годы, не был переизбран. А это демократия, так что все кончено. Он не собирается возвращаться в политику", – эмоционально заявила она.

Бруни добавила, что сейчас Саркози работает как юрист, и к нему за советом приезжают люди со всего мира.

"Впервые в жизни он зарабатывает деньги, потому что, как вы знаете, у политиков обычно не очень хорошо получается. У нас пятеро детей (Джулия, Орелиен и Жан, Пьер и Луи от двух предыдущих браков Саркози), трое внуков, мы счастливы. Мы не хотим больше политики", – подчеркнула женщина.

40-летняя Карла Бруни и 53-летний Николя Саркози познакомились в 2007 году, а через три месяца, 2 февраля 2008-го сыграли тайную свадьбу. Причиной такого скорого бракосочетания стал намеченный на март 2008-года прием королевы Великобритании, где Николя, по правилам, мог представить Карлу только в качестве законной жены.

19 октября 2011 года она родила Николя дочь Джулию.

Им прочили скорый развод, однако пара счастлива до сих пор. Для Саркози этот брак стал третьим, для Бруни – вторым.

Напомним, прокуратура поначалу запросила для Николя Саркози четыре года тюрьмы, но суд смягчил приговор.