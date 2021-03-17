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Карла Бруни появилась на обложке глянца и прокомментировала приговор Николя Саркози (фото)

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Фото: Carla Bruni/Instagram

Экс-первая леди Франции заявила, что ее муж больше никогда не вернется в политику.

53-летняя певица, модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, супруга экс-президента Николя Саркози, украсила обложку и страницы испанской версии журнала Vanity Fair, а также рассказала, среди прочего, о том, что пережила после того, как ее мужа задержали, судили и приговорили к тюремному заключению за коррупцию и торговлю влиянием на три года, причем два из них – условно.

Карла позировал фотографу Эзре Петронио в вещах из новой коллекции французского модного дома Saint Laurent, созданной Энтони Ваккарелло.

Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair
Карла Бруни, Vanity Fair

Бруни называет себя взрослой леди с подростковой душой и не скрывает своего увлечения соцсетями. Но сейчас в своем Instagram помимо творческой и повседневной жизни она всячески демонстрирует поддержку своего супруга. Как известно, суд Парижа считает доказанным факт, что в 2014 году Саркози предлагал прокурору компенсацию в обмен на помощь в деле, которое его коснулось.

"Я горжусь тобой, любовь моя. Я восхищаюсь твоей  честностью. Я восхищаюсь твоим поведением в одиночку против всех перед потоками грязи", –написала она в день вынесения приговора.

Прошлой зимой, в разгар рекламной кампании своего последнего альбома Бруни разослала журналистам вопросы о судебных проблемах мужа, у которого открыты другие дела по предполагаемому незаконному финансированию его кампании по переизбранию в 2012 году:

"Он мой мальчик. Он никогда не спал в пижаме. И я влюблена, как в первый день. Сейчас он боксирует на судейском ринге. И я рядом с ним. Ободряя его, давая ему свою любовь, заботясь о его ранах", – писала она.

Кстати, приговор не является окончательным, и Саркози может его обжаловать. Если его признают виновным, он будет отбывать наказание под домашним арестом.

По мнению СМИ всего мира, постановление окончательно разрушит его гипотетические планы вернуться в Елисейский дворец. И его недоброжелатели, и его все еще многочисленные сторонники, которые видят в нем единственного кандидата, способного восстановить власть правых, считали само собой разумеющимся, что Саркози собирается баллотироваться на президентских выборах 2022 года.

Однако его жена категорически опровергла слухи о том, что он это сделает.

"Мой муж не вернется в политику, потому что не хочет разводиться… Нет, нет, нет, больше никакой политики, все кончено! Не только из-за меня, но и потому, что мой муж, который, на мой взгляд, был лучшим президентом за последние годы, не был переизбран. А это демократия, так что все кончено. Он не собирается возвращаться в политику", – эмоционально заявила она.

Бруни добавила, что сейчас Саркози работает как юрист, и к нему за советом приезжают люди со всего мира.

"Впервые в жизни он зарабатывает деньги, потому что, как вы знаете, у политиков обычно не очень хорошо получается. У нас пятеро детей (Джулия, Орелиен и Жан, Пьер и Луи от двух предыдущих браков Саркози), трое внуков, мы счастливы. Мы не хотим больше политики", – подчеркнула женщина.

40-летняя Карла Бруни и 53-летний Николя Саркози познакомились в 2007 году, а через три месяца, 2 февраля 2008-го сыграли тайную свадьбу. Причиной такого скорого бракосочетания стал намеченный на март 2008-года прием королевы Великобритании, где Николя, по правилам, мог представить Карлу только в качестве законной жены.

19 октября 2011 года она родила Николя дочь Джулию.

Им прочили скорый развод, однако пара счастлива до сих пор. Для Саркози этот брак стал третьим, для Бруни – вторым.

Напомним, прокуратура поначалу запросила для Николя Саркози четыре года тюрьмы, но суд смягчил приговор.