Прокуратура Франции запросила 4 года тюрьмы для экс-президента Саркози

Экс-президента Франции обвиняют в коррупции, взятках и попытке получить секретную судебную информацию.

Национальная финансовая прокуратура Франции просит суд назначить экс-президенту страны Николя Саркози наказание в виде четырех лет тюрьмы, два из которых – условно, за коррупционные действия.

Об этом сообщает BFMTV.

"Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но он также должен сам уважать закон, потому что это и есть "верховенство закона", – сказал глава прокуратуры Жан-Франсуа Бонер.

65-летнего Саркози обвиняют в том, что в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокий пост в Монако. Экс-президент Франции якобы пытался узнать информацию, которая составляла тайну следствия.

Также бывшему президенту Франции предъявили обвинение в создании "преступной группировки" из-за предполагаемого финансирования лидером Ливии Муаммаром Каддафи его президентской кампании 2007 года.

По данным следствия, Саркози значительно превысил максимально допустимые расходы на свою предвыборную кампанию 2012 года, а его консервативная партия пыталась скрыть этот факт с помощью поддельных счетов.

Саркози все обвинения отрицает.

Напомним, Николя Саркози занимал высший государственный пост Франции с 2007 по 2012 год.

20 марта 2018 года он был задержан на слушаниях во французском городе Нант. 21 марта Саркози допросили по делу о финансировании его кампании, а затем отпустили.