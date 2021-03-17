Карла Бруні з'явилася на обкладинці глянцю і прокоментувала вирок Ніколя Саркозі (фото)

Екс-перша леді Франції заявила, що її чоловік більше ніколи не повернеться в політику.

53-річна співачка, модель і колишня перша леді Франції Карла Бруні, дружина екс-президента Ніколя Саркозі, прикрасила обкладинку і сторінки іспанської версії журналу Vanity Fair, а також розповіла, серед іншого, про те, що пережила після того, як її чоловіка затримали, судили і засудили до тюремного ув'язнення за корупцію та торгівлю терміном на три роки, причому два з них — умовно.

Карла позувала фотографу Езре Петроніо в речах з нової колекції французького модного будинку Saint Laurent, створеної Ентоні Ваккарелла.

Бруні називає себе дорослою леді з підлітковою душею і не приховує свого захоплення соцмережами. Але зараз у своєму Instagram, крім творчого та повсякденного життя, вона всіляко демонструє підтримку свого чоловіка. Як відомо, суд Парижа вважає доведеним факт, що у 2014 році Саркозі пропонував прокурору компенсацію в обмін на допомогу в справі, яка його торкнулася.

"Я пишаюся тобою, любове моя. Я захоплююся твоєю чесністю. Я захоплююся твоєю поведінкою поодинці проти всіх перед потоками бруду", — написала вона в день винесення вироку.

Минулої зими, у розпал рекламної кампанії свого останнього альбому, Бруні розіслала журналістам запитання про судові проблеми чоловіка, у якого відкриті інші справи щодо передбачуваного незаконного фінансування його кампанії з переобрання у 2012 році:

"Він мій хлопчик. Він ніколи не спав у піжамі. І я закохана, як у перший день. Зараз він боксує на суддівському рингу. І я поруч з ним. Підбадьорюючи його, даючи йому свою любов, піклуючись про його рани", — писала вона.

До речі, вирок не є остаточним, і Саркозі може його оскаржити. Якщо його визнають винним, він буде відбувати покарання під домашнім арештом.

На думку ЗМІ всього світу, постанова остаточно зруйнує його гіпотетичні плани повернутися в Єлисейський палац. І його недоброзичливці, і його все ще численні прихильники, які бачать у ньому єдиного кандидата, здатного відновити владу правих, вважали зрозумілим, що Саркозі збирається балотуватися на президентських виборах 2022 року.

Однак його дружина категорично спростувала чутки про те, що він це зробить.

"Мій чоловік не повернеться в політику, тому що не хоче розлучатися ... Ні, ні, ні, більше ніякої політики, усе скінчено! Не тільки через мене, а й тому, що мій чоловік, який, на мій погляд, був найкращим президентом за останні роки, не був переобраний. А це демократія, тому все скінчено. Він не збирається повертатися в політику", — емоційно заявила вона.

Бруні додала, що наразі Саркозі працює як юрист, і до нього за порадою приїжджають люди з усього світу.

"Уперше в житті він заробляє гроші, бо, як ви знаєте, у політиків зазвичай не дуже добре виходить. У нас п'ятеро дітей (Джулія, Орелієн і Жан, П'єр і Луї від двох попередніх шлюбів Саркозі), троє онуків, ми щасливі. Ми не хочемо більше політики ", — підкреслила жінка.

40-річна Карла Бруні і 53-річний Ніколя Саркозі познайомилися у 2007 році, а через три місяці, 2 лютого 2008-го зіграли таємне весілля. Причиною такого швидкого одруження став намічений на березень 2008-року прийом королеви Великобританії, де Ніколя, за правилами, міг представити Карлу тільки в ролі законної дружини.

19 жовтня 2011 року вона народила Ніколя дочку Джулію.

Їм пророкували швидке розлучення, однак пара щаслива досі. Для Саркозі цей шлюб став третім, для Бруні — другим.

Нагадаємо, що прокуратура спочатку запросила для Ніколя Саркозі чотири роки в'язниці, але суд пом'якшив вирок.