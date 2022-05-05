Карла Бруни недовольна публикацией мемуаров бывших любовников

Впрочем, бывшей первой леди Франции и модели повезло: Мик Джаггер отказался публиковать свою автобиографию

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Сэр Мик Джаггер вернул аванс в один миллион фунтов стерлингов за свою автобиографию, потому что он нашел свое прошлое слишком болезненным, чтобы переживать его заново. Но другой бывший бойфренд Карлы Бруни – гитарист Луи Бертиньяк из группы Telephone 1980-х, уже выпустил свою книгу. Об этом пишет Daily Mail.

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В книге под названием Jolie Petite Histoire (Маленькая милая история) есть немало упоминаний 54-летней Карлы Бруни.

68-летний Бертиньяк утверждает, что Карла сделала тайную операцию на носу, чтобы улучшить свою внешность.

Бруни всегда отрицала, что делала пластические операции, когда ее об этом спрашивали. И в 2014 году, она заявила, что всегда негативно к этому относилась.

[ + – ] Карла Бруни в юности Фото: Instagram carlabruniofficial

"Я бы сделала операцию, если бы была уверена, что это сработает, но я не уверена, что это сработает. Они выглядят странно, женщины, которые сделали пластику — они не выглядят моложе", — заявляла модель.

Луи Бертиньяк также утверждает, что тщеславие Бруни проистекает из того, что она "выросла во вселенной миллиардеров, окруженная слугами, не имея понятия о реальной стоимости вещей. А ее проблемы были проблемами маленькой богатой девочки".

Также он утверждает, что Бруни, крестная мать его дочери Лолы была его фанаткой и буквально осаждала их дом, пока не добилась своего. Они были любовниками в течение двух лет.

Также Луи упоминает и других любовников Бруни: Эрика Клэптона и Мика Джаггера. А также утверждает, что Клэптон ревновал Карлу к Мику и даже не ходил на его вечеринки.

Примечательно, но друзья Бруни рассказывали, что она влюбилась в Джаггера еще в школе и тогда утверждала, что они будут встречаться. В итоге их отношения продлились восемь лет и Мик был ею "одержим".

Недавно в прессу просочились слухи о страстном романе Бруни с известным французским актером Венсаном Пересом. По словам самого Венсана, их с Бруни связь началась в 1992 году, когда супермодели было уже 25 лет, а ему – почти тридцать. В 2002 году Бруни, уже начавшая тогда свою музыкальную карьеру, написала песню для фильма Переса "Шкура ангела".

Также Бруни встречалась с Дональдом Трампом, а потом вышла замуж за французского философа Рафаэль Энтховен. Замужество было скандальным, ведь изначально Карла встречалась с его отцом – известным в Европе издателем и публицистом Жан-Полем Энтховеном, который был старшее ее на 19 лет.

Про свои отношения с Саркози рассказывала сама супермодель. Она утверждала, что это была любовь с первого взгляда.

[ + – ] Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Instagram carlabruniofficial

"Не могу поверить, что у меня это получилось в 40 лет — это было безумие. Никогда бы не подумала, что такое может случиться в таком возрасте", — вспоминала Карла.