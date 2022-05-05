Карла Бруні незадоволена публікацією мемуарів колишніх коханців

Утім, колишній першій леді Франції та моделі пощастило: Мік Джаггер відмовився публікувати свою автобіографію.

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Сер Мік Джаггер повернув аванс в один мільйон фунтів стерлінгів за свою автобіографію, тому що він знайшов своє минуле надто болючим, щоб переживати його наново. Але інший колишній бойфренд Карли Бруні — гітарист Луї Бертіньяк із гурту Telephone 1980-х уже випустив свою книгу. Про це пише Daily Mail.

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У книзі під назвою Jolie Petite Histoire (Маленька мила історія) є чимало згадок про 54-річну Карлу Бруні.

68-річний Бертіньяк стверджує, що Карла зробила таємну операцію на носі, щоб покращити свою зовнішність.

Бруні завжди заперечувала, що робила пластичні операції, коли її про це питали. І у 2014 році вона заявила, що завжди негативно до цього ставилася.

[ + – ] Карла Бруні в юності Фото: Instagram carlabruniofficial

"Я б зробила операцію, якби була впевнена, що це спрацює, але я не впевнена, що це спрацює. Вони мають дивний вигляд, жінки, які зробили пластику, — вони не мають молодший вигляд", — заявляла модель.

Луї Бертіньяк також стверджує, що марнославство Бруні випливає з того, що вона "виросла в усесвіті мільярдерів, оточена слугами, не маючи поняття про реальну вартість речей. А її проблеми були проблемами маленької багатої дівчинки".

Також він стверджує, що Бруні, хрещена мати його дочки Лоли, була його фанаткою та буквально тримала в облозі їхній будинок, поки не досягла свого. Вони були коханцями протягом двох років.

Також Луї згадує й інших коханців Бруні: Еріка Клептона та Міка Джаггера. А також стверджує, що Клептон ревнував Карлу до Міка та навіть не ходив на його вечірки.

Примітно, але друзі Бруні розповідали, що вона закохалася в Джаггера ще в школі й тоді стверджувала, що вони зустрічатимуться. У результаті їхні стосунки тривали вісім років, і Мік був нею "одержимий".

Нещодавно в пресу проникли чутки про пристрасний роман Бруні з відомим французьким актором Венсаном Пересом. За словами самого Венсана, їхній зв'язок із Бруні почався в 1992 році, коли супермоделі було вже 25 років, а йому — майже тридцять. 2002 року Бруні, яка вже розпочала тоді свою музичну кар'єру, написала пісню для фільму Переса "Шкура ангела".

Також Бруні зустрічалася з Дональдом Трампом, а потім одружилася з французьким філософом Рафаелем Ентховеном. Заміжжя було скандальним, адже спочатку Карла зустрічалася з його батьком — відомим у Європі видавцем і публіцистом Жан-Полем Ентховеном, який був старший за неї на 19 років.

Про свої стосунки із Саркозі розповідала сама супермодель. Вона стверджувала, що це було кохання з першого погляду.

[ + – ] Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Instagram carlabruniofficial

"Не можу повірити, що в мене це вийшло в 40 років — це було безумство. Ніколи б не подумала, що таке може статися в такому віці", — згадувала Карла.