Карла Бруні продемонструвала наймодніший колір сезону (фото)

Знаменитість відвідала Каннський кінофестиваль.

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54-річна модель італійського походження і колишня перша леді Франції Карла Бруні вийшла у світ у наймоднішому кольорі сезону. Про це пише Daily Mail.

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Дружина Ніколя Саркозі відвідала один із заходів 75-го Каннського кінофестивалю, а саме показ фільму "Трикутник печалі" Рубена Естлунда. Французька модель вийшла на червону доріжку Лазурного узбережжя у неймовірно ніжному образі. Карла Бруні постала в довгій приталеній лавандовій сукні Celine, усипаній тисячами мерехтливих камінчиків.

Витончений образ колишня перша леді Франції доповнила масивними аксесуарами Bulgari. Волосся Карла розпустила, а на її обличчі був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Карла Бруні на Каннському кінофестивалі

Нагадаємо, 54-річна Карла Бруні висловила своє незадоволення від публікації мемуарів її колишніх коханих. Про свої стосунки із колишнім президентом Франції Саркозі, який наразі перебуває в ув'язненні, розповідала сама Бруні. Вона стверджувала, що це було кохання з першого погляду.

Також Фокус писав про коментар Карли Бруні щодо вироку її чоловікові Ніколя Саркозі. За словами моделі, Саркозі більше ніколи не повернеться у політику.