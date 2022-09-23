Карла Бруні та Наомі Кемпбелл вийшли на подіум Міланського тижня моди (фото)

Дві супермоделі з'явилися в одному модному дефіле.

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54-річна французька модель Карла Бруні та 52-річна британська модель Наомі Кемпбелл представили бренд TOD на Тижні моди в Мілані. Про це пише Hello Magazine.

Ветерани індустрії одночасно вийшли на подіум, щоб представити образи колекції весна/літо 2023. Наомі Кемпбелл сяяла в сірому тренчі в поєднанні зі слайдами з тваринним принтом, а французько-італійська модель та співачка Карла Бруні надягла відповідний бежевий костюм із двох частин і довге пальто в тон основного наряду, доповнивши образ світлою сумкою.

[ + – ] Карла Бруні на Міланському тижні моди Фото: Getty Images

Раніше цього ж дня Наомі Кемпбелл вийшла на подіум на шоу Boss, довівши, що вона все ще є іконою моди. Супермодель почала свою кар'єру ще у віці 15 років, коли прикрасила обкладинку ELLE, і з тих пір стала одним із найвідоміших імен у моді. На початку 2022 вона дала рідкісне інтерв'ю французькому журналу Madame Figaro про свою однорічну дочку.

Супермодель зізнавалася: "Моїм пріоритетом наразі є моя донька… Щовечора я кладу її спати, співаючи їй колискові. Мені потрібно відчувати її подих на собі".

[ + – ] Наомі Кемпбелл та Карла Бруні на Міланському тижні моди

Нагадаємо, дружина колишнього президента Франції Карла Бруні продемонструвала наймодніший відтінок сезону.

Також Фокус писав про ідеальний джинсовий комплект, який продемонструвала нещодавно Наомі Кемпбелл.