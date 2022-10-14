Наомі Кемпбелл поєднала діловий костюм та баскетбольні кросівки (фото)

Зірка подіумів продовжує дивувати фанатів своїми появами на заходах у межах Тижнів моди.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл поєднала в одному образі офіційний костюм та баскетбольні кросівки. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість китайсько-ямайського походження помітили папараці після вечірки Boss. Для виходу у світ Наомі Кемпбелл обрала стильний та комфортний образ — білий діловий костюм, що складався зі штанів на низькій посадці та блейзеру. До жовтневого аутфіту у столиці Великобританії зірка додала чорний топ. Проте родзинкою образу моделі стало взуття — чорно-білі баскетбольні кросівки Nike, які ідеально доповнили строгий стиль Наомі в цей день.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Як аксесуари до луку знаменитість додала численні срібні прикраси, а волосся залишила розпущеним.

За останні кілька тижнів Наомі Кемпбелл активно працювала, відвідуючи основні європейські Тижні моди. Зокрема зірка подіумів дефілювала на показах Boss, Alexander McQueen, TOD тощо. Під час останнього британська супермодель вийшла на подіум разом з дружиною колишнього президента Франції Карлою Бруні. Дві знаменитості продемонстрували стильні пастельні трендові тренчі на осінь 2022.

[ + – ] Наомі Кемпбелл під час дефіле

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, в якому пальті варто ходити восени та взимку 2022.

Також Фокус писав про приголомшливий вихід 52-річної Наомі Кемпбелл на подіум під час показу нової колекції Alexander McQueen в оголеному вбранні.