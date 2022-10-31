Белла Хадид предстала в стильном образе с восточными мотивами (фото)

Знаменитость посетила престижное мероприятие в столице Катара.

Related video

26-летняя американская супермодель Белла Хадид примерила самый необычный для себя образ. Снимками в загадочном аутфите знаменитость палестинского происхождения поделилась в своем Instagram с более чем 56 млн подписчиков.

Модель посетила церемонию награждения премией Fashion Trust Arabia в столице Катара Дохе. Белла Хадид стала почетным гостем престижного мероприятия.

Для выхода в свет звезда подиумов выбрала винтажное черное платье от Alaia коллекции весна-лето 1986. В качестве аксессуаров к образу Хадид добавила украшения от Chopard.

Не обошлось и без восточных мотивов в вечернем макияже модели. Визажисты сделали акцент на глаза знаменитости палестинского происхождения.

[ + – ] Белла Хадид в Дохе

Вместе с Беллой на мероприятии присутствовал ее отец, застройщик и миллиардер Мохаммед Хадид.

[ + – ] Белла Хадид в Дохе

"Увидеть, как молодые дизайнеры со всего Ближнего Востока и Северной Африки объединяются, чтобы продемонстрировать свои таланты, — Это показывает, что даже из-за борьбы; страсть: любовь и красота всегда будут сиять", — прокомментировала американская звезда подиумов.

Несмотря на то, что отец Беллы Хадид из Палестины, она почти не знает своей родины, поскольку еще в раннем возрасте модель забрали в Нью-Йорк, где она начала строить медийную карьеру.

[ + – ] Белла Хадид в Дохе

Напомним, ранее Белла Хадид вместе с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл посетила Музей Исламского искусства.

Также Фокус писал о трендовой шапке на осень и зиму 2022/23, которую накануне продемонстрировала Белла Хадид.