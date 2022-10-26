Белла Хадід показала, яку шапку обрати восени та взимку 2022 (фото)

Знаменитість продовжує експериментувати зі своїм стилем.

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26-річна американська супермодель Белла Хадід показала, яку шапку обрати восени та взимку 2022-23. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірку подіумів помітили папараці під час прогулянки в Нью-Йорку. Для виходу у світ знаменитість палестинського походження обрала темно-синій довгий светр з круглими вирізами на ліктях та легінси. На ногах супермоделі були чорні високі чоботи. Як аксесуари до пізньожовтневого образу Белла додала сумку на короткому ремені та чорні окуляри.

Проте родзинкою луку Хадід став головний убір. Модель продемонструвала в'язану біло-червону шапку на зав'язці, на яку точно варто звернути увагу на сезон осінь-зима 2022-23, оскільки Белла Хадід завжди задає модні тренди.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

26-річна зірка подіумів та соцмереж сама обирає свої луки, не користуючись послугами професійних голлівудських стилістів, що робить її аутфіти ще більш цікавими для фанатів.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Белла Хадід — одна з найзатребуваніших моделей сучасності. Тільки за останній місяць вона взяла участь у десятках модних показів, а під час представлення нової колекції паризького бренду Coperni на знаменитості створили білу сукню прямо на подіумі.

Нагадаємо, Белла Хадід в образі феї знялася для рекламного кампейну відомого ювелірного дому.

Також Фокус писав про інший модний тренд на осінь 2022, який задала 26-річна Белла Хадід.