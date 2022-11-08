Белла Хадід налякала фанатів кадрами із синцями (фото)

Знаменитість ніяк не пояснила дивні знімки.

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26-річна американська супермодель Белла Хадід шокувала фанатів кадрами з побоями по всьому тілу. Знімками зірка соцмереж та подіумів поділилася у своєму Instagram.

Напередодні в сторіс Белла виклала кілька дивних фото, на яких показує руку із синцями та сидить на ліжку у палаті в лікарні з пов'язкою навколо правої руки.

Знаменитість ніяк не підписала свіжі кадри, які налякали її прихильників. Проте видання Daily Mail зазначило, що вже зв'язалося з представниками моделі палестинського походження для коментарів.

[ + – ] Белла Хадід [ + – ] Белла Хадід

У листопаді 2021 Белла Хадід відверто зізналася, що щодня плаче та страждає від депресивних розладів. За словами знаменитості, соцмережі — несправжні, і картинка в них не відповідає дійсності.

26-річна Белла останнім часом активно працювала, практично без відпочинку, адже був період Тижнів моди у європейських столицях. Зокрема на показі паризького бренду Coperni на моделі прямо на подіумі створили сукню із білої рідкої бавовни.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала образ зі східними нотками.

Також Фокус писав про трендову шапку для зими 2022/23, яку напередодні продемонструвала Белла Хадід.