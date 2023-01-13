Белла Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения (фото)

Американская телеведущая голландского происхождения и бывшая модель Иоланда Хадид встретила свое 59-летие.

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26-летняя американская модель Белла Хадид трогательно поздравила с днем рождения свою маму, теледиву Иоланду Хадид. Архивные кадры и теплые слова звезда подиумов оставила в своем Instagram.

"С днем рождения. Моя королева! Я бы хотела, чтобы они почувствовали твой дух, любовь, материнские атрибуты, твой смех, твою доброту, твою дружбу, твою харизму, твою щедрость, твою заботу, твое время или как это получить тебя хотя бы на одну секунду… В лучшем случае, ты — любовь ❤️Миру повезло, что ты в нем есть. Я так тебя люблю, мама ❤️ 🫶🏼", — подписала карусель архивных снимков Белла Хадид.

На фото изображена именинница с двумя дочерьми — супермоделями Джиджи и Беллой Хадид в детстве. А также младшая дочь Иоланды Хадид показала, как ее мама выглядит сейчас. В частности, она опубликовала несколько кадров именинницы с бойфрендом.

[ + – ] Белла Хадид поздравила маму с днем рождения

Бывшая модель голландского происхождения с 1994 по 2000 годы была замужем за иорданским застройщиком Мохамедом Хадидом. От этого союза остались трое детей — Белла, Джиджи и Анвар. Все они строят карьеру в сфере моделинга.

Напомним, Джиджи Хадид показала, как подросла ее дочь Хай.

Также Фокус писал о главных трендах 2023 года, которые Белла Хадид собрала в одном образе.