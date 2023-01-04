С сумкой за 150 тыс. грн: Джиджи Хадид показала, как подросла ее дочь (фото)

Знаменитость редко делится снимками своей единственной дочери.

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27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид поделилась редким фото 2-летней дочери в своих Instagram Stories.

На первенце звезды подиумов палестинского происхождения была черно-золотая пижама, покрытая праздничным принтом в сочетании с сумкой Prada Cleo, украшенной кристаллами. Стоимость аксессуара малыша составляет 3700 долларов (около 150 тысяч гривен).

"С Новым годом вас всех! Отправляю вам очень много любви и желаю всего наилучшего", — подписала снимок дочери Джиджи Хадид.

Знаменитость родила первенца от бывшего бойфренда, музыканта Зейна Малика в сентябре 2020 года. Хотя звездная пара распалась в октябре 2021 из-за якобы ссоры между Маликом и матерью модели, Йоландой Хадид, они продолжают воспитывать общего малыша.

Также Джиджи Хадид приписывали роман с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо осенью 2022 года, но недавно источники сообщили, что они не "серьезны", добавив, что "приоритетом Джиджи является ее дочь".

Двухлетняя Хай Хадид Малик уже идет модными стопами своей мамы, имея завидный гардероб, включающий в себя спортивные штаны Versace, принты Isabel Marant и даже одеяло, вышитое вручную ее "тетей" Тейлор Свифт.

[ + – ] Дочь Джиджи Хадид

Напомним, Джиджи Хадид снялась в элегантной новогодней съемке с тремя красавцами.

Также Фокус писал о реакции Джиджи Хадид на новый роман Леонардо Ди Каприо.