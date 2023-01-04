Із сумкою за 150 тис. грн: Джіджі Хадід показала, як підросла її донька (фото)

Знаменитість рідко ділиться знімками своєї єдиної доньки.

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27-річна американська супермодель Джіджі Хадід поділилася рідкісним фото 2-річної доньки у своїх Instagram Stories.

На первістку зірки подіумів палестинського походження була чорно-золота піжама, покрита святковим принтом у поєднанні із сумкою Prada Cleo, прикрашеною кристалами. Вартість аксесуару малюка становить 3700 доларів (близько 150 тисяч гривень).

"З Новим роком вас усіх! Відправляю вам дуже багато любові і бажаю всього найкращого", — підписала знімок доньки Джіджі Хадід.

Знаменитість народила первістка від колишнього бойфренда, музиканта Зейна Маліка у вересні 2020 року. Хоча зіркова пара розпалася в жовтні 2021 через нібито сварку між Маліком і матір’ю моделі, Йоландою Хадід, вони продовжують виховувати спільного малюка.

Також Джіджі Хадід приписували роман з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо восени 2022, але нещодавно джерела повідомили, що вони не "серйозні", додавши, що "пріоритетом Джіджі є її дочка".

Дворічна Хай Хадід Малік уже йде модними стопами своєї мами, маючи завидний гардероб, який включає в себе спортивні штани Versace, принти Isabel Marant і навіть ковдру, вишиту вручну її "тіткою" Тейлор Свіфт.

[ + – ] Донька Джіджі Хадід

Нагадаємо, Джіджі Хадід знялася в елегантній новорічній зйомці з трьома красенями.

Також Фокус писав про реакцію Джіджі Хадід на новий роман Леонардо Ді Капріо.