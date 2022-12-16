В оточенні трьох красенів: Джіджі Хадід знялася у спокусливому новорічному образі

Супермодель знялася у розкішному образі у новій рекламній кампанії.

Related video

Американський бренд одягу, аксесуарів, парфумерії, меблів та інших товарів для дому Ralph Lauren запустив капсульну колекцію вишуканих ароматів. Бренд представив зіркову рекламну кампанію, в якій взяла участь Джіджі Хадід — одна з найпопулярніших моделей сучасності. Компанію їй склали актор Лука Саббат, модель Лакі Блю Сміт та зірка серіалу "Ейфорія" Енгус Клауд. Про це пише Daily Mail.

Усю увагу привернула супермодель, якою для кампейна обрали неймовірний образ. Центральною деталлю образу моделі став атласний червоний топ із довгим шлейфом і величезним бантом. Такий корсетний верх чудово підійде не лише для модної зйомки, а й для новорічної вечірки. Завершити аутфіт можна чорною довгою спідницею, як це зробила Джіджі, або класичними брюками.

Поряд із серією фото для просування розкішного парфуму Ralph's Club Parfum також з'являється миле відео з Хадід і Клаудом.

Відомо, що Клауд був оголошений новою особою Ralph Lauren Fragrances ще в лютому цього року після його ролі в серіалі "Ейфорія".

Нагадаємо, 48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та супермодель Джіджі Хадід помітили на побаченні в Нью-Йорку.