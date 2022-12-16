В окружении трех красавцев: Джиджи Хадид снялась в соблазнительном новогоднем образе

Супермодель снялась в роскошном образе в новой рекламной кампании.

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Американский бренд одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома Ralph Lauren запустил капсульную коллекцию изысканных ароматов. Бренд представил звездную рекламную кампанию, в которой приняла участие Джиджи Хадид — одна из самых востребованных моделей современности. Компанию ей составили актер Лука Саббат, модель Лаки Блю Смит и звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Об этом пишет Daily Mail.

Все внимание к себе привлекла супермодель, которой для кампейна выбрали невероятный образ. Центральной деталью образа модели стал атласный красный топ с длинным шлейфом и огромным бантом. Такой корсетный верх прекрасно подойдет не только для модной съемки, но и для новогодней вечеринки. Завершить аутфит можно черной длинной юбкой, как это сделала Джиджи, или классическими брюками.

Наряду с серией фотографий для продвижения роскошного парфюма Ralph’s Club Parfum также появляется милое видео с Хадид и Клаудом.

Известно, что Клауд был объявлен новым лицом Ralph Lauren Fragrances еще в феврале этого года после его роли в сериале "Эйфория".

Напомним, 48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид заметили на свидании в Нью-Йорке.