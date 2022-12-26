Джіджі Хадід відреагувала на побачення Леонардо Ді Капріо з молодою акторкою

Знаменитість присвячує всю себе дворічній доньці.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід відреагувала на побачення Леонардо Ді Капріо з 23-річною акторкою Вікторією Ламас. Про це пише Page Six.

Як повідомляють інсайдери видання, молода мама не хвилюється через фотографії зірки "Титаніка" та іншої молодої моделі, що активно обговорюються в мережі.

"Вони дуже подобаються одне одному, але зараз ніхто не хоче нічого серйозного", — зазначає інсайдер. Тому Ді Капріо має повне право ходити на побачення, з ким захоче.

Зокрема джерело наголосило на тому, що пріоритетом 27-річної моделі палестинського походження є її дворічна донька Хай, яка народилася у союзі Джіджі Хадід та Зейна Маліка.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Instagram @gigihadidaccess

Також мінусом для побудови романтичних стосунків американського моделі та оскароносного актора став завантажений графік останнього.

Повідомляється, що Ді Капріо нещодавно був у Маямі на Art Basel. Згодом прилетів до Лос-Анджелеса. А на Новий 2023 рік актор переїде до Сен-Бартса.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо

"У Джіджі немає сил бігти за Ді Капріо. Його розпорядок дня занадто важкий для неї", — додає інсайдер видання.

Раніше Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо активно приписували роман у мережі. Знаменитостей кілька разів помічали на побаченнях, проте вони не поспішають переходити на серйозніших рівень стосунків.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з 23-річною акторкою.

Також Фокус більше детально писав про нову обраницю голлівудського актора.