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Стиль життя

Джіджі Хадід розповіла, як змінилося її життя після народження доньки

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Фото: gigihadid | Джіджі Хадід з донькою

Знаменитість поділилася думками про зміни у житті після появи доньки.

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27-річна американська супермодель Джіджі Хадід розповіла про зміни, які з нею сталися з появою на світ у вересні 2020 року доньки Хаї Хадід Малік.

"Народження дочки, хоч і змінило моє життя, проте змусило мене справді хотіти почуватися більш врівноваженою, також справді змусило мене цінувати хаос", — сказала вона ELLE для березневого номера 2023 року. "Бути на показах, зйомках і просто знову бути в місті; бути поруч із друзями [після того, як] стала мамою, коли всі також виходять після пандемії Соvid — я ціную обидві сторони цього".

Також модель у відвертому інтерв'ю зізналася, що сама вагітність змінила її. "Я завагітніла і справді почала думати про те, чого хочу після того, як світ знову відкриється", — сказала Хадід.

Тепер, як вона сказала виданню, має реалістичні та близькі стосунки зі своєю дочкою, яку вона виховує з колишнім Зейном Маліком.

"Вона, очевидно, бачить мене у всіх станах та образах, і знає вона це чи ні, я проходжу і навчаюсь разом з нею по життю", — поділилася Джіджі. "Я думаю, що у неї дійсно реалістичний вигляд 24/7, цілодобове бачення. Ми говоримо посеред ночі, якщо вона не спить. Ми говоримо про, я не знаю, випадкові речі, але це весело".

Нагадаємо, на початку січня Джіджі Хадід поділилася рідкісним фото 2-річної доньки.

Також Фокус писав, що Джіджі Хадід знялася у рекламній кампанії Hugo Boss.