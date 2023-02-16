Джиджи Хадид рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери

Знаменитость поделилась мыслями об изменениях в жизни после появления дочки.

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27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид рассказала об изменениях, которые с ней произошли с появлением на свет в сентябре 2020 года дочки Хаи Хадид Малик.

"Рождение дочери, хотя и изменило мою жизнь, заставило меня действительно хотеть чувствовать себя более уравновешенной, также действительно заставило меня ценить хаос", — сказала она ELLE для мартовского номера 2023 года. "Быть на показах, съемках и просто снова быть в городе; быть рядом с друзьями [после того, как] стала мамой, когда все также выходят после пандемии Сovid — я ценю обе стороны этого".

Также модель в откровенном интервью призналась, что сама беременность изменила ее. "Я забеременела и действительно начала думать о том, чего хочу после того, как мир снова откроется", — сказала Хадид.

Теперь, как она сказала изданию, у нее реалистичные и близкие отношения со своей дочерью, которую она воспитывает с бывшим Зейном Маликом.

"Она, очевидно, видит меня во всех состояниях и образах, и знает она это или нет, я прохожу и учусь вместе с ней по жизни", — поделилась Джиджи. "Я думаю, что у нее действительно реалистичный вид 24/7, круглосуточное видение. Мы болтаем посреди ночи, если она не спит. Мы говорим о, я не знаю, случайных вещах, но это весело".

Напомним, в начале января Джиджи Хадид поделилась редким фото 2-летней дочери.

Также Фокус писал, что Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании Hugo Boss.