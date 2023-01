Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании Hugo Boss (фото)

Hugo Boss представил новую часть рекламной кампании Be Your Own Boss.

Hugo Boss представил новую маркетинговую кампанию с участием знаменитостей/ Съемка отмечает год с момента запуска обновленной бизнес-стратегии, включающей показ в Майами. Шоу пройдет 15 марта в формате see now, buy now. Об этом пишет WWD.

Последней знаменитостью, присоединившейся к кампании Hugo Boss, стала Джиджи Хадид. Ранее американская супермодель работала с в Hugo Boss, открыв показ на Неделе моды в Милане в 2021 году.

"Джиджи начала заниматься модельным бизнесом, когда была совсем малышкой, а в 16 лет она подписала контракт с крупным агентством", — сказал главный исполнительный директор Hugo Boss Даниэль Гридер, объясняя, что целенаправленность модели действительно отражает ценности марки.

"Они четко олицетворяют тот факт, что "боссами" не рождаются, а становятся", — объясняется в заявлении компании.

Отметим, что в рамках основного кампейна бренда снялись шесть мировых звезд – Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, итальянский теннисист Маттео Берреттини, MALUMA, итальянский блогер Хаби Ламе и актер корейских драм Ли Мин Хо. Все участники в рамках проекта будут рассказывать о преодоленных препятствиях и сделанном выборе.

