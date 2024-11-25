Ей было всего 46 лет: раскрыта причина смерти супермодели 90-х Джорджины Купер (фото)

Джорджину Купер врачи не смогли спасти. На пике славы он появлялась на обложках американского Vogue и The Face, а в последнее время работала в разных пабах.

Британская супермодель Джорджина Купер трагически умерла 21 октября в возрасте 46 лет на острове Кос всего через несколько месяцев после замужества. Теперь стало известно, что стало причиной ее смерти, сообщает Daily Mail.

Как стало известно, что супермодель 90-х годов Джорджина Купер умерла от "цирроза печени, отказа органов и внутреннего кровотечения". Джорджина после недавнего замужества изменила фамилию Купер на Смит. Она была в отпуске со своим мужем Найджелом на греческом острове Кос, который бывшая модель посещала в течение последних 20 лет. Внезапно звезде подиума стало плохо. Сначала она была срочно доставлена ​​в местную больницу, а затем переправлена ​​вертолетом в более оснащенное медицинское учреждение в Ираклионе на Крите. Однако врачи не смогли ее спасти — проведя пять дней в отделении интенсивной терапии Джорджина скончалась.

Модель Джорджина Купер Фото: Getty Images

Представитель больницы сообщил: "Врачи сделали все, что могли, но из-за ее состояния сделать было уже ничего нельзя. "Она умерла от цирроза печени и внутреннего кровотечения после того, как отказали органы. Коронер постановил, что нет необходимости в вскрытии, поскольку ее история болезни была известна. Ее тело перевезли из больницы Венизелу в Ираклионе в другое учреждение, а затем отправили обратно в Великобританию".

Семья и друзья Джорджины 27 ноября в графстве Кент планируют провести трогательную панихиду. Источники сообщили, что они хотят, чтобы церемония стала достойным проявлением любви к иконе Cool Britannia.

Свадьба Джорджины Купер и Найджела Смита Фото: Соцсети

Джорджина стала звездой после того, как в 13 лет ее заметило модельное агентство, а два года спустя она появилась в музыкальном клипе Bon Jovi. Девушку с обложки называли "лондонской девушкой с щербинкой между зубами" — она появлялась на страницах таких журналов, как американский Vogue и The Face, появлялась на подиумах в коллекциях одежды от McQueen, Burberry, Stella McCartney, Armani и Versace.

Джорджина Купер, Милан, 2009 год Фото: Getty Images

Однако знаменитая модель оставила карьеру, чтобы заботиться о своем сыне Сонни, а в последнее время работала в разных пабах.

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