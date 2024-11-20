"Умерла так умерла": сын Светланы Светличной прокомментировал смерть своей матери (видео)

Старший сын Светланы Светличной присутствовал на церемонии прощания с ней. Алексей Ивашов рассказал, как воспринял смерть мамы.

Сегодня, 20 ноября, состоялась церемония прощания с известной актрисой Светланой Светличной. Попрощаться с матерью пришел ее старший сын Алексей Ивашов. В интервью журналистам он прокомментировал смерть родного человека, отметив, что в последнее время артистка "была в плохом состоянии", пишут российские СМИ.

Звезда фильма "Бриллиантовой руки" скончалась 16 ноября в московском хосписе. Светличной было 84 года. Официально причиной ее смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки. Как пишут журналисты, 63-летний Алексей Ивашов, который навещал мать в больнице, отреагировал спокойно на ее смерть.

"Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас это ждет. Отвезли на кладбище и все. Наш последний разговор с ней я не помню. Мы общались последний раз недели две назад. Она была в плохом состоянии, лежала и все. У нее был шикарный хоспис. Там не пахло нигде ничего. Она спокойно умерла", — заявил сын Светличной.

Актриса Светлана Светличная Фото: Википедия

Ивашов признался, что с мамой у него были непростые отношения, они часто конфликтовали, но причин их разногласий не стал раскрывать. "Это тайна", — сказал Ивашов. Ходили слухи, что звезда "Место встречи изменить нельзя" на фоне деменции стала подозрительной. Она считала, что родственники хотят отобрать у нее квартиру.

Похороны Светланы Светличной

Свои последние дни одна из первых красавиц советского кино провела в хосписе, где и умерла. Светличная попросила родственников не кремировать ее. Ее похоронили 20 ноября в Москве на Троекуровском кладбище, хотя ее муж и младший сын покоятся на Ваганьковском. Такое решение по какой-то причине приняли ее родные. Память Светланы Афанасьевны публично почтили родственники, друзья и коллеги артистки. Когда процессия появилась на улице, послышались крики "браво!" и аплодисменты поклонников артистки, которые пришли проститься со звездой.

Ранее, 4 июля, Фокус писал о том, что у Светланы Светличной обнаружили опухоль. Светлана Светличная страдает деменцией. Два года назад ее долго не могли найти родные, актриса просто исчезла.