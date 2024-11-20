В Москве простились со звездой фильма "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной (видео)

Похоронят Светлану Светличную на Троекуровском кладбище. Свои последние дни актриса провела в хосписе. Она страдала деменцией, а летом у артистки обнаружили опухоль.

Сегодня, 20 ноября, в столице Российской Федерации в Белом зале Центрального дома кино состоялась церемония прощания со звездой театра и кино с известной актрисой Светланой Светличной. На сцене выступили некоторые ее коллегии поделились воспоминаниями о легенде кино. Об этом сообщают российские СМИ.

Память актрисы публично почтили родственники, друзья и коллеги артистки. Около 12:50 коричневый гроб с телом Светланы Афанасьевны вынесли из большого зала. Когда процессия появилась на улице, послышались крики "браво!" и аплодисменты поклонников артистки, которые пришли проститься со звездой. Известно, что Светличную похоронят не на Ваганьковском кладбище, где лежат ее муж Владимир Ивашов и сын Олег, а на Троекуровском, так решили родственники — ее сын Алексей, невестка Мария и брат.

Что известно о Светлане Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (ныне — Гюмри) Армянской ССР. Окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Ее звездной ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Актриса представила абсолютно новый типаж женщины – красивой, стильной и сексуально раскрепощенной. А ее фраза из ленты "Не виновата я, он сам пришел!" стала крылатой. У Светланы Афанасьевны остался 63-летний сын Алексей от актера Владимира Ивашова. Второго сына Олега Ивашова артистка похоронила в 2006 году. Артистка ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет. Последние дни она провела в хосписе в Москве. Причиной смерти Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Ранее, 4 июля, Фокус писал о том, что у Светланы Светличной обнаружили опухоль. Светлана Светличная страдает деменцией. Два года назад ее долго не могли найти родные, актриса просто исчезла.