У Москві попрощалися із зіркою фільму "Діамантова рука" Світланою Світличною (відео)

Поховають Світлану Світличну на Троєкуровському кладовищі. Свої останні дні актриса провела в хоспісі. Вона страждала на деменцію, а влітку в артистки виявили пухлину.

Сьогодні, 20 листопада, у столиці Російської Федерації в Білій залі Центрального будинку кіно відбулася церемонія прощання із зіркою театру і кіно, відомою актрисою Світланою Світличною. На сцені виступили деякі її колеги, які поділилися спогадами про легенду кіно. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пам'ять актриси публічно вшанували родичі, друзі та колеги артистки. Близько 12:50 коричневу труну з тілом Світлани Опанасівни винесли з великої зали. Коли процесія з'явилася на вулиці, почулися вигуки "браво!" і оплески шанувальників артистки, які прийшли попрощатися із зіркою. Відомо, що Світличну поховають не на Ваганьківському цвинтарі, де лежать її чоловік Володимир Івашов і син Олег, а на Троєкуровському, так вирішили родичі — її син Олексій, невістка Марія і брат.

Що відомо про Світлану Світличну

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року в місті Ленінакані (нині — Гюмрі) Вірменської РСР. Закінчила ВДІК і стала актрисою Театру-студії кіноактора. У 1959 році дебютувала в кіно у фільмі Михайла Калика "Колискова". Її зоряною роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. Актриса представила абсолютно новий типаж жінки — вродливої, стильної та сексуально розкутої. А її фраза зі стрічки "Не винна я, він сам прийшов!" стала крилатою. У Світлани Опанасівни залишився 63-річний син Олексій від актора Володимира Івашова. Другого сина Олега Івашова артистка поховала 2006 року. Артистка пішла з життя 16 листопада у віці 84 років. Останні дні вона провела в хоспісі в Москві. Причиною смерті Світличної стала серцево-судинна недостатність на тлі пухлини мозку і раку ротоглотки.

Раніше, 4 липня, Фокус писав про те, що у Світлани Світличної виявили пухлину. Світлана Світлична страждала на деменцію. Два роки тому її довго не могли знайти рідні, актриса просто зникла.