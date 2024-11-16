Померла зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична

Причину смерті Світлани Світличної не називають. Відомо, що 84-річна актриса останніми роками тяжко хворіла.

Померла зірка радянського кінематографа Світлана Світлична. Актриса прославилася роллю фатальної спокусниці в комедії "Діамантова рука". Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на заяву Союзу кінематографістів Росії.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука"

Там уточнили, що Світлана Світлична померла вранці в суботу, 16 листопада. Її поховають на Троєкуровському кладовищі в Москві, дата прощання і похорону буде визначена пізніше.

Останніми роками акторка тяжко хворіла і не могла пересуватися без сторонньої допомоги. Їй діагностували онкологічне захворювання, деменцію і хворобу Альцгеймера. Заслуженій артистці РРФСР було 84 роки.

Світлана Світлична Фото: Соцсети

Найяскравіші ролі вона зіграла у фільмах "Діамантова рука", "Стряпуха", "Сімнадцять миттєвостей весни" і "Місце зустрічі змінити не можна".

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року в Ленінакані (Гюмрі). Її батько служив у СМЕРШі, мати була домогосподаркою. Сім'я часто переїжджала, тож до першого класу майбутня зірка пішла в Сумах. У 1963 році, після закінчення інституту, стала актрисою Театру-студії Кіноактора.

Її дебют у кіно відбувся 1959 року у фільмі Михайла Каліка "Колискова". Найбільшу популярність їй принесла роль фатальної спокусниці Анни Сергіївни в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука", яка стала знаковою для її кар'єри.

Однією з останніх робіт Світличної став серіал 2012 року "Дівчина і смерть" голландського режисера Йоса Стеллінга (взяти актрису йому порекомендувала Рената Литвинова).

Світлана Світлична була одружена двічі; її перший чоловік — актор Володимир Івашов, від якого в артистки двоє синів — Олексій і Олег (помер 2006 року), другим її чоловіком був бард Сергій Смирнов-Сокольський, шлюб із яким тривав 27 днів.

Світлана Світлична та Володимир Івашов Фото: Скриншот

Нагадаємо, у лютому 2024 року померла ще одна зірка фільму "Діамантова рука". Актриса Вікторія Островська виконала роль "жриці кохання", яка чіпляється до головних героїв за кордоном. Але після ролі у Гайдая вона в кіно майже більше не знімалася.