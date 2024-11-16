Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная

Причина смерти Светланы Светличной не называется. Известно, что 84-летняя актриса в последние годы тяжело болела.

Умерла звезда советского кинематографа Светлана Светличная. Актриса прославилась ролью роковой соблазнительницы в комедии "Бриллиантовая рука". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на заявление Союза кинематографистов России.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"

Там уточнили, что Светлана Светличная скончалась утром в субботу, 16 ноября. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата прощания и похорон будет определена позднее.

В последние годы актриса тяжело болела и не могла передвигаться без посторонней помощи. Ей диагностировали онкологическое заболевание, деменцию и болезнь Альцгеймера. Заслуженной артистке РСФСР было 84 года.

Светлана Светличная Фото: Соцсети

Самые яркие роли она сыграла в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (Гюмри). Ее отец служил в СМЕРШе, мать была домохозяйкой. Семья часто переезжала, так что в первый класс будущая звезда пошла в Сумах. В 1963 году, после окончания института, стала актрисой Театра-студии Киноактера.

Ее дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Наибольшую известность ей принесла роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", которая стала знаковой для ее карьеры.

Одна из последних работ Светличной стал сериал 2012 года "Девушка и смерть" голландского режиссера Йоса Стеллинга (взять актрису ему порекомендовала Рената Литвинова).

Светлана Светличная была замужем дважды; ее первый муж — актер Владимир Ивашов, от которого у артистки двое сыновей — Алексей и Олег (умер в 2006 году), вторым ее супругом был бард Сергей Смирнов-Сокольский, брак с которым продлился 27 дней.

Светлана Светличная и Владимир Ивашов Фото: Скриншот

Напомним, в феврале 2024 года умерла еще одна звезда фильма "Бриллиантовая рука". Актриса Виктория Островская исполнила роль "жрицы любви", которая пристает к главным героям за границей. Но после роли у Гайдая она в кино почти больше не снималась.