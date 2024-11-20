"Померла так померла": син Світлани Світличної прокоментував смерть своєї матері (відео)

Старший син Світлани Світличної був присутній на церемонії прощання з нею. Олексій Івашов розповів, як сприйняв смерть мами.

Сьогодні, 20 листопада, відбулася церемонія прощання з відомою актрисою Світланою Світличною. Попрощатися з матір'ю прийшов її старший син Олексій Івашов. В інтерв'ю журналістам він прокоментував смерть рідної людини, зазначивши, що останнім часом артистка "була в поганому стані", пишуть російські ЗМІ.

Зірка фільму "Діамантової руки" померла 16 листопада в московському хоспісі. Світличній було 84 роки. Офіційно причиною її смерті назвали серцево-судинну недостатність на тлі пухлини мозку і раку ротоглотки. Як пишуть журналісти, 63-річний Олексій Івашов, який відвідував матір у лікарні, відреагував спокійно на її смерть.

"Померла так померла. Усі вмирають. Усіх нас це чекає. Відвезли на цвинтар і все. Нашу останню розмову з нею я не пам'ятаю. Ми спілкувалися востаннє тижнів зо два тому. Вона була в поганому стані, лежала і все. У неї був шикарний хоспіс. Там не пахло ніде нічого. Вона спокійно померла", — заявив син Світличної.

Актриса Світлана Світлична Фото: Вiкiпедiя

Івашов зізнався, що з мамою у нього були непрості стосунки, вони часто конфліктували, але причин їхніх розбіжностей не став розкривати. "Це таємниця", — сказав Івашов. Ходили чутки, що зірка "Місце зустрічі змінити не можна" на тлі деменції стала підозрілою. Вона вважала, що родичі хочуть відібрати в неї квартиру.

Похорон Світлани Світличної

Свої останні дні одна з перших красунь радянського кіно провела в хоспісі, де й померла. Світлична попросила родичів не кремувати її. Її поховали 20 листопада в Москві на Троєкуровському цвинтарі, хоча її чоловік і молодший син покояться на Ваганьковському. Таке рішення з якоїсь причини ухвалили її рідні. Пам'ять Світлани Опанасівни публічно вшанували родичі, друзі та колеги артистки. Коли процесія з'явилася на вулиці, почулися вигуки "браво!" і оплески шанувальників артистки, які прийшли попрощатися із зіркою.

Раніше, 4 липня, Фокус писав про те, що у Світлани Світличної виявили пухлину. Світлана Світлична страждає на деменцію. Два роки тому її довго не могли знайти рідні, актриса просто зникла.