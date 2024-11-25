Їй було лише 46 років: розкрито причину смерті супермоделі 90-х Джорджини Купер (фото)

Джорджину Купер лікарі не змогли врятувати. На піку слави вона з'являлася на обкладинках американського Vogue і The Face, а останнім часом працювала в різних пабах.

Британська супермодель Джорджина Купер трагічно померла 21 жовтня у віці 46 років на острові Кос всього через кілька місяців після заміжжя. Тепер стало відомо, що виявилося причиною її смерті, повідомляє Daily Mail.

Як стало відомо, супермодель 90-х років Джорджина Купер померла від "цирозу печінки, відмови органів і внутрішньої кровотечі". Джорджина після недавнього заміжжя змінила прізвище Купер на Сміт. Вона була у відпустці зі своїм чоловіком Найджелом на грецькому острові Кос, який колишня модель відвідувала протягом останніх 20 років. Раптово зірці подіуму стало зле. Спочатку її терміново доправили в місцеву лікарню, а потім переправили гелікоптером у більш оснащений медичний заклад в Іракліоні на Криті. Однак лікарі не змогли її врятувати — провівши п'ять днів у відділенні інтенсивної терапії, Джорджина померла.

Модель Джорджина Купер Фото: Getty Images

Представник лікарні повідомив: "Лікарі зробили все, що могли, але через її стан зробити було вже нічого не можна. "Вона померла від цирозу печінки та внутрішньої кровотечі після того, як відмовили органи. Коронер постановив, що немає необхідності в розтині, оскільки її історія хвороби була відома. Її тіло перевезли з лікарні Венізелу в Іракліоні в іншу установу, а потім відправили назад до Великої Британії".

Сім'я і друзі Джорджини 27 листопада в графстві Кент планують провести зворушливу панахиду. Джерела повідомили, що вони хочуть, щоб церемонія стала гідним проявом любові до ікони Cool Britannia.

Весілля Джорджини Купер і Найджела Сміта Фото: Соцмережi

Джорджина стала зіркою після того, як у 13 років її помітило модельне агентство, а через два роки вона з'явилася в музичному кліпі Bon Jovi. Дівчину з обкладинки називали "лондонською дівчиною зі щербинкою між зубами" — вона з'являлася на сторінках таких журналів, як американський Vogue і The Face, з'являлася на подіумах у колекціях одягу від McQueen, Burberry, Stella McCartney, Armani і Versace.

Джорджина Купер, Мілан, 2009 рік Фото: Getty Images

Однак знаменита модель залишила кар'єру, щоб піклуватися про свого сина Сонні, а останнім часом працювала в різних пабах.

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