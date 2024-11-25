Дуа Липа в облегающем спортивном платье снялась для новой рекламной кампании Puma (фото)

Появление Дуа Липы всегда привлекает внимание как критиков, так и многочисленных поклонников. Певица снялась в яркой рекламе знаменитого спортивного бренда.

Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа в понедельник, 25 ноября, отправилась в путешествие по пустыне в рамках новой рекламной кампании Puma, сообщает Daily Mail.

29-летняя поп-звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном облегающем спортивном платье-мини на молнии в области декольте. Добавив необычный пояс, сделанный из игрушечных машинок, Дуа забралась на капот классического Porsche-кабриолет, чтобы продемонстрировать красные кроссовки Speedcat. На другом снимке певица позировала в ярко-красном гоночном шлеме, а также в черной спортивной куртке, держа в руках светящуюся вывеску "Speedcat".

Модель Speedcat была вновь представлена спортивным брендом ​​PUMA в начале этого года в честь ее 25-летия. С 5 декабря она поступит в продажу в красном, черном и розовом цветах.

К исполнительнице хита Houdini в новой рекламной кампании, посвященной спасению пустыни, присоединилась сенсация K-pop Розе, которая демонстрировала черные кроссовки на крыше классического автомобиля. Солистка Blackpink также надела элегантную серебристую гоночную куртку и наколенники с логотипом Puma.

Ранее, 7 октября, Фокус писал о том, что Дуа Липа устроила яркое шоу на музыкальном фестивале. Во многих песнях прозвучал живой вокал.