Дуа Ліпа в обтислій спортивній сукні знялася для нової рекламної кампанії Puma (фото)

Поява Дуа Ліпи завжди привертає увагу як критиків, так і численних шанувальників. Співачка знялася в яскравій рекламі знаменитого спортивного бренду.

Британська співачка косовського походження, авторка пісень і модель Дуа Ліпа в понеділок, 25 листопада, вирушила в подорож пустелею в межах нової рекламної кампанії Puma, повідомляє Daily Mail.

29-річна попзірка продемонструвала свою струнку фігуру у відвертій спортивній міні-сукні на блискавці в ділянці декольте. Додавши незвичайний пояс, зроблений з іграшкових машинок, Дуа забралася на капот класичного Porsche-кабріолет, щоб продемонструвати червоні кросівки Speedcat. На іншому знімку співачка позувала в яскраво-червоному гоночному шоломі, а також у чорній спортивній куртці, тримаючи в руках вивіску "Speedcat", яка світиться.

Модель Speedcat була знову представлена спортивним брендом PUMA на початку цього року на честь її 25-річчя. З 5 грудня вона надійде в продаж у червоному, чорному і рожевому кольорах.

До виконавиці хіта Houdini в новій рекламній кампанії, присвяченій порятунку пустелі, долучилася сенсація K-pop Розе, яка демонструвала чорні кросівки на даху класичного автомобіля. Солістка Blackpink також одягла елегантну сріблясту гоночну куртку та наколінники з логотипом Puma.

Раніше, 7 жовтня, Фокус писав про те, що Дуа Ліпа влаштувала яскраве шоу на музичному фестивалі. У багатьох піснях прозвучав живий вокал.