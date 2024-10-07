"У шкірі та мереживах": Дуа Ліпа влаштувала яскраве шоу на музичному фестивалі (фото, відео)

Шоу Дуа Ліпи завжди привертають увагу як критиків, так і численних шанувальників. У багатьох піснях прозвучав живий вокал.

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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа влаштувала незабутнє шоу на музичному фестивалі Austin City Limits у Техасі, повідомляє Daily Mail.

29-річна попзірка в пікантному вбранні вийшла на сцену в парку Zilker Metropolitan в Остіні. Співачка з'явилася в шкіряних шортах на блискавці і відповідному до них корсетному жилеті. Свій образ Дуа доповнила чорними мереживними колготками і шкіряними чобітьми на підборах, а як аксесуар вона вибрала масивне срібне намисто-ланцюжок. Зірка розпустила червоного відтінку довге волосся, зробивши проділ посередині, і нанесла вечірній макіяж: нанесла персикові рум'яна на вилиці, сріблясті тіні на повіки і нафарбувала губи коричнево-червоною помадою.

Володарка премії "Греммі" продемонструвала дуже енергійний виступ разом зі своєю групою танцюристів, які також були вбрані в шкіряне та мереживне вбрання.

Нещодавно популярна виконавиця оголосила про своє світове турне Radical Optimism 2025, яке розпочнеться в Мельбурні 19 березня наступного року. Ще задовго до початку концертів в Австралії виник великий попит на квитки і її фанати вже незадоволені цінами, назвавши їх "разючими".

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що Дуа Ліпа готується випустити власне морозиво.