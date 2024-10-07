"В коже и кружевах": Дуа Липа устроила яркое шоу на музыкальном фестивале (фото, видео)

Шоу Дуа Липы всегда привлекают внимание как критиков, так и многочисленных поклонников. Во многих песнях прозвучал живой вокал.

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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа устроила незабыаемое шоу на музыкальном фестивале Austin City Limits в Техасе, сообщает Daily Mail.

29-летняя поп-звезда в пикантном наряде вышла на сцену в парке Zilker Metropolitan в Остине. Певица появилась в кожаных шортах на молнии и подходящем к ним корсетном жилете. Свой образ Дуа дополнила черными кружевными колготками и кожаными сапогами на каблуках, а в качестве аксессуара она выбрала массивное серебряное ожерелье-цепочку. Звезда распустила красного оттенка длинные волосы, сделав пробор посредине и нанесла вечерний макияж: нанесла персиковые румяна на скулы, серебристые тени на веки и накрасила губы коричнево-красной помадой.

Обладательница премии "Грэмми" продемонстрировала очень энергичное выступление вместе со своей группой танцоров, которые также были одеты в кожаные и кружевные наряды.

Недавно популярная исполнительница объявила о своем мировом турне Radical Optimism 2025, который начнется в Мельбурне 19 марта следующего года. Еще задолго до начала концертов в Австралии возник большой спрос на билеты и ее фанаты уже недовольны ценами, назвав их "шокирующими".

Напомним, 26 августа сообщалось, что Дуа Липа готовится выпустить собственное мороженое.