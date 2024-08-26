Уникальный вкус и начинки: Дуа Липа готовится выпустить собственное мороженое (фото)

У 29-летней певицы уже есть собственный издательский проект Service95. Сейчас она решила развивать новый бизнес, связанный с производством различных холодных десертов.

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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа готовится запустить собственную линейку мороженого. Она в воскресенье, 25 августа, подала заявку на получение лицензии для производства ряда замороженных десертов под своим брендом, сообщает Daily Mail.

29-летняя певица, у которой уже есть собственный издательский проект Service95, посвященный образу жизни и культуре, сейчас ждет одобрения от правительственного Управления по интеллектуальной собственности.

В заявке говорится, что Дуа намерена продавать "немолочное мороженое, мороженое в рожках, молочное мороженое, десерты из мороженого, торты из мороженого и напитков из мороженого", а также молочные коктейли и йогурты.

Исполнительница хита One Kiss ранее заявляла, когда дело касается мороженого, и у нее есть свой собственный уникальный вкус и начинки. Дуа призналась, что не является поклонницей шоколадного мороженого и вместо этого "берет ванильное мороженое, добавляя в него оливковое масло и морскую соль".

Певица Дуа Липа Фото: vogueitalia

Кто из звезд делает бизнес на еде

В июне колумбийская и американская модель, актриса София Вергара с единственным сыном запустила свой кулинарный бренд "TOMA". По словам звезды "Гризельды", "ТОМА" — новый бренд эмпанада (эмпанада — популярные в Латинской Америке пирожки с начинкой — ред.), своего рода — "ода любви к еде и колумбийскому наследию".

В этом месяце также стало известно, что звезда Голливуда Памела Андерсон увлечена кулинарией. Используя старые семейные рецепты, актриса решила написать кулинарную книгу под названием "Я люблю тебя". Увлечение кулинарией Памела считает, своего рода, медитацией. Она часто готовит и устраивает званые ужины для своей семьи и друзей.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что Дуа Липа в блестящем наряде покорила сцену на фестивале Mad Cool в Мадриде. Поклонники были в восторге от выступления певицы. Во многих песнях прозвучал живой вокал.