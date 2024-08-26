Унікальний смак і начинки: Дуа Ліпа готується випустити власне морозиво (фото)

У 29-річної співачки вже є власний видавничий проєкт Service95. Нині вона вирішила розвивати новий бізнес, пов'язаний із виробництвом різних холодних десертів.

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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа готується запустити власну лінійку морозива. Вона в неділю, 25 серпня, подала заявку на отримання ліцензії для виробництва низки заморожених десертів під своїм брендом, повідомляє Daily Mail.

29-річна співачка, у якої вже є власний видавничий проєкт Service95, присвячений способу життя і культурі, зараз чекає схвалення від урядового Управління з інтелектуальної власності.

У заявці йдеться про те, що Дуа має намір продавати "немолочне морозиво, морозиво в ріжках, молочне морозиво, десерти з морозива, торти з морозива і напоїв з морозива", а також молочні коктейлі та йогурти.

Виконавиця хіта One Kiss раніше заявляла, коли справа стосується морозива, то в неї є свій власний унікальний смак і начинки. Дуа зізналася, що не є прихильницею шоколадного морозива і натомість "бере ванільне морозиво, додаючи в нього оливкову олію і морську сіль".

Співачка Дуа Ліпа Фото: vogueitalia

Хто із зірок робить бізнес на їжі

У червні колумбійська та американська модель, актриса Софія Вергара з єдиним сином запустила свій кулінарний бренд "TOMA". За словами зірки "Грізельди", "ТОМА" — новий бренд емпанада (емпанада — популярні в Латинській Америці пиріжки з начинкою — ред.), своєрідна "ода любові до їжі та колумбійської спадщини".

Цього місяця також стало відомо, що зірка Голлівуду Памела Андерсон захоплена кулінарією. Використовуючи старі сімейні рецепти, актриса вирішила написати кулінарну книгу під назвою "Я люблю тебе". Захоплення кулінарією Памела вважає, свого роду, медитацією. Вона часто готує і влаштовує звані вечері для своєї сім'ї та друзів.

Раніше, 11 липня, повідомлялося, що Дуа Ліпа в блискучому вбранні підкорила сцену на фестивалі Mad Cool у Мадриді. Шанувальники були в захваті від виступу співачки. У багатьох піснях прозвучав живий вокал.