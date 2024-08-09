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Стиль життя

57-річна Памела Андерсон без макіяжу знялася для обкладинки Better Homes & Gardens (фото)

Памела Андерсон
Фото: Getty Images | Актриса Памела Андерсон

Зірка екрану розповіла про своє захоплення кулінарією. Використовуючи старі сімейні рецепти, Памела Андерсон вирішила написати кулінарну книгу.

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Легенда Голлівуду Памела Андерсон стала новою зіркою обкладинки Better Homes & Gardens. В інтерв'ю вона розповіла про створення своєї кулінарної книги.

57-річна актриса поділилася, що все почалося з подарунка на новосілля, який вона зробила своїм синам: 27-річному Брендону і 26-річному Ділану.

"Я пам'ятаю, у моєї мами були такі картки з рецептами в коробці. Я вирішила, що мені потрібно знайти кращу коробку з картками з рецептами... коробка була для хлопчиків, які тільки-но купили будинок разом, і їхніх подружок, усіх чотирьох", — поділилася Памела.

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" зазначила, що її старший син був ідейним натхненником цього підприємства. "Звичайно, мій син Брендон, будучи бізнесменом, сказав: "Це книжка, мамо". І ми так і зробили, і назвали книжку "Я кохаю тебе", бо такий напис було вигравірувано на коробці з рецептами".

Захоплення кулінарією Памела вважає, свого роду, медитацією: "Ця штука з хлібом — для мене така медитація... У цьому є щось, що я порівнюю з народженням дитини. Якщо всі ці люди це зробили, значить, і я зможу. "Випічка вчить терпіння. Я зрозуміла, що в кулінарії є багато корисного. Якщо вам подобається готувати, ви гарні в багатьох речах".

Під час інтерв'ю акторка розповіла про свій образ 1990-х років і як її сприймали в суспільстві. "У людей склався такий пневматичний образ мене, починаючи з "Плейбоя" і "Рятувальників Малібу", закінчуючи моїми чоловіками-рокерами і всім іншим. І хоча я влаштовувала всі ці звані вечері і готувала всі ці страви для сім'ї та моїх дітей, це не було тим, що було видно публічно. Але я також грала в той образ, який був створений навколо мене. Я рада, що я зробила все це, я справді рада, що тоді була такою", — пояснила зірка.

Наразі, за словами Андерсон, вона "все це пережила", "позбулася" колишньої слави і може бути собою. Останнім часом вона відмовилася від макіяжу і виходить у світ без декоративної косметики. Зірка зробила вибір на користь природності, але в повсякденному житті не забуває доглядати за шкірою обличчя, використовуючи різноманітні поживні креми та зволожувальні лосьйони.

Кулінарна книга Памели є продовженням її гучних мемуарів "З любов'ю, Памело", які були опубліковані 31 січня 2023 року.

Раніше, 2 липня, Фокус писав про те, чому насправді Памела Андерсон відмовилася від макіяжу.