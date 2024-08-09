57-річна Памела Андерсон без макіяжу знялася для обкладинки Better Homes & Gardens (фото)

Зірка екрану розповіла про своє захоплення кулінарією. Використовуючи старі сімейні рецепти, Памела Андерсон вирішила написати кулінарну книгу.

Related video

Легенда Голлівуду Памела Андерсон стала новою зіркою обкладинки Better Homes & Gardens. В інтерв'ю вона розповіла про створення своєї кулінарної книги.

57-річна актриса поділилася, що все почалося з подарунка на новосілля, який вона зробила своїм синам: 27-річному Брендону і 26-річному Ділану.

"Я пам'ятаю, у моєї мами були такі картки з рецептами в коробці. Я вирішила, що мені потрібно знайти кращу коробку з картками з рецептами... коробка була для хлопчиків, які тільки-но купили будинок разом, і їхніх подружок, усіх чотирьох", — поділилася Памела.

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" зазначила, що її старший син був ідейним натхненником цього підприємства. "Звичайно, мій син Брендон, будучи бізнесменом, сказав: "Це книжка, мамо". І ми так і зробили, і назвали книжку "Я кохаю тебе", бо такий напис було вигравірувано на коробці з рецептами".

Захоплення кулінарією Памела вважає, свого роду, медитацією: "Ця штука з хлібом — для мене така медитація... У цьому є щось, що я порівнюю з народженням дитини. Якщо всі ці люди це зробили, значить, і я зможу. "Випічка вчить терпіння. Я зрозуміла, що в кулінарії є багато корисного. Якщо вам подобається готувати, ви гарні в багатьох речах".

Під час інтерв'ю акторка розповіла про свій образ 1990-х років і як її сприймали в суспільстві. "У людей склався такий пневматичний образ мене, починаючи з "Плейбоя" і "Рятувальників Малібу", закінчуючи моїми чоловіками-рокерами і всім іншим. І хоча я влаштовувала всі ці звані вечері і готувала всі ці страви для сім'ї та моїх дітей, це не було тим, що було видно публічно. Але я також грала в той образ, який був створений навколо мене. Я рада, що я зробила все це, я справді рада, що тоді була такою", — пояснила зірка.

Наразі, за словами Андерсон, вона "все це пережила", "позбулася" колишньої слави і може бути собою. Останнім часом вона відмовилася від макіяжу і виходить у світ без декоративної косметики. Зірка зробила вибір на користь природності, але в повсякденному житті не забуває доглядати за шкірою обличчя, використовуючи різноманітні поживні креми та зволожувальні лосьйони.

Кулінарна книга Памели є продовженням її гучних мемуарів "З любов'ю, Памело", які були опубліковані 31 січня 2023 року.

Раніше, 2 липня, Фокус писав про те, чому насправді Памела Андерсон відмовилася від макіяжу.