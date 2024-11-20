Мэттью Макконахи снялся без штанов в новой рекламе текилы (фото, видео)

Супруги воспроизвели постер романтической комедии 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней", где Макконахи сыграл вместе с Кейт Хадсон.

Американский актер Мэттью Макконахи вместе с женой Камилой снялись в новой рекламе собственного бренда текилы Pantalones, и в кадре мужчина предстал в пиджаке, рубашке, но без штанов. Соответствующие фото и видео появились на его странице в Instagram.

В ролике пара воссоздает постер романтической комедии 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней", только с другим названием: "Как избавится от штанов 10 способами".

Мэттью и Камила Макконахи

Камила Макконахи одета в желтое шелковое платье, похожее на то, которое носила Кейт Хадсон в оригинальном фильме

Постер, который послужил вдохновением для рекламной кампании

Бренд текилы также представил 10 рецептов фирменных коктейлей, вдохновленных фильмом, включая "Love Fern Margarita", "Benny Boo Boo", "You’re So Vain" и "Yellow Dress".

Эта реклама – на сегодня последний выпуск "официальной текилы" кампании бренда семьи Макконахи. В августе пара представила рекламу, посвященную Дню труда, где они стригли газон без штанов. Также в своих роликах они играли в крикет, организовали гриль у бассейна, занимались соленьями.

Мэттью и Камила запустили свой бренд осенью 2023 года с Blanco, Reposado и Añejo. Отмеченная наградами линейка текилы "создана для того, чтобы праздновать веселье, делать добро и не относиться к жизни слишком серьезно".

В первый год существования бренда на рынке текила Añejo недавно была удостоена высшей награды San Francisco World Spirits Competition, двойного золота — награды, которая вручается, когда все судьи единогласно признают ее лучшей в своем классе. Их текила Blanco также получила золотую медаль, а Reposado — бронзовую.

Ранее Фокус писал, почему Мэттью переехал с семьей в Техас.