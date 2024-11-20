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Стиль жизни

Мэттью Макконахи снялся без штанов в новой рекламе текилы (фото, видео)

Мэттью Макконахи, Камила Макконахи
Фото: Matthew McConaughey | Семья Макконахи

Супруги воспроизвели постер романтической комедии 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней", где Макконахи сыграл вместе с Кейт Хадсон.

Американский актер Мэттью Макконахи вместе с женой Камилой снялись в новой рекламе собственного бренда текилы Pantalones, и в кадре мужчина предстал в пиджаке, рубашке, но без штанов. Соответствующие фото и видео появились на его странице в Instagram.

В ролике пара воссоздает постер романтической комедии 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней", только с другим названием: "Как избавится от штанов 10 способами".

Мэттью и Камила Макконахи

Камила Макконахи одета в желтое шелковое платье, похожее на то, которое носила Кейт Хадсон в оригинальном фильме

Макконахи, Хадсон Fullscreen
Постер, который послужил вдохновением для рекламной кампании

Бренд текилы также представил 10 рецептов фирменных коктейлей, вдохновленных фильмом, включая "Love Fern Margarita", "Benny Boo Boo", "You’re So Vain" и "Yellow Dress".

Эта реклама – на сегодня последний выпуск "официальной текилы" кампании бренда семьи Макконахи. В августе пара представила рекламу, посвященную Дню труда, где они стригли газон без штанов. Также в своих роликах они играли в крикет, организовали гриль у бассейна, занимались соленьями.

Мэттью и Камила запустили свой бренд осенью 2023 года с Blanco, Reposado и Añejo. Отмеченная наградами линейка текилы "создана для того, чтобы праздновать веселье, делать добро и не относиться к жизни слишком серьезно".

В первый год существования бренда на рынке текила Añejo недавно была удостоена высшей награды San Francisco World Spirits Competition, двойного золота — награды, которая вручается, когда все судьи единогласно признают ее лучшей в своем классе. Их текила Blanco также получила золотую медаль, а Reposado — бронзовую.

Ранее Фокус писал, почему Мэттью переехал с семьей в Техас.