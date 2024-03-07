Мэттью Макконахи рассказал, почему переехал с семьей в Техас

Звезда "Настоящего детектива" и его жена Камила Алвес уехали из Лос-Анджелеса в Техас, чтобы иметь больше уединения. Голливудские звезды признались, что устали от суеты.

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Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес рассказали о своем почти двадцатилетнем романе и семейной жизни, одновременно размышляя о своем переезде из Голливуда в Техас во время редкого совместного подробного интервью. Пара знаменитостей украсили обложку журнала Southern Living.

Хоть Мэттью Макконахи и называют "голливудской звездой", но он и его семья уже давно не живут в Голливуде. Звезда "Настоящего детектива" и его жена Камила Алвес с детьми, 15-летним сыном Леви, 10-летним Ливингстоном и 13-летней дочерью Видой уехали из Малибу в 2014 году.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

"Мы жили счастливой жизнью в Малибу. У нас был красивый дом, который мы построили вместе и вложили в него много любви и заботы. Мы там воспитывали своих детей. Я выращивала все, что было во дворе. У меня были пчелы, которые делали мед", — вспоминает мать троих детей.

После семейного кризиса, который привел их семью в Остин, штат Техас, чтобы помочь семье Мэттью, его жена заметила, что он почувствовал себя счастливее.

Камила спросила, хочет ли он переехать в Техас, и, получив утвердительный ответ, улыбнулась и согласилась.

Макконахи, родившийся в Увалде, штат Техас, и переехавший в Лонгвью в 1980 году, признал, что переезд из Малибу в Техас был более трудным для его жены, поскольку ранее она жила только в Бразилии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Камила сказала, что с переездом в Техас их жизнь стала проще, дети стали больше заниматься спортом, а они по воскресениям стали посещать церковь.

"Ритуалы вернулись, будь то воскресная церковь, спорт, совместный семейный ужин каждый вечер или не ложиться спать после этого, рассказывая истории на кухне, разливая напитки и перекусывая, пересказывая их все иначе, чем мы рассказывали их раньше", — вмешался Макконахи.

Одним из самых больших плюсов лауреата "Оскара" в возвращении в родной штат является то, что "миля здесь, в Техасе, кажется милей", а "час кажется 60 минутами".

Проведя почти десять лет в Техасе, Алвес сказала, что может с уверенностью называть Техас своим домом.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Она и МакКонахи, как известно, встретились в голливудском ночном клубе Hyde в 2006 году, на пике его славы в ром-комах, когда она работала моделью.

Они поженились шесть лет спустя в Остине, штат Техас, во время трехдневного празднования в своем доме. Тогда на их свадьбе присутствовали Риз Уизерспун, Кенни Чесни и Вуди Харрельсон.

Напомним, Камила Алвес, жена актера Мэттью Макконахи, ранее рассказала о сложных отношениях со свекровью. Мэри Кэтлин "Кей" Маккейб, начала "проверять" ее, когда она начала встречаться с актером в 2006 году.